A legőrültebb összeesküvés-elméletek sztárokról

Az összeesküvés-elméletek mindig is izgatták az emberek fantáziáját, az internet korában pedig bárki megoszthat őrült konteókat sztárokról. Az elméletek hívői szerint a fél sztárvilág az Illuminátus-rend tagja, mindenki hazudik a koráról és többen csak megjátszották a halálukat. Most összegyűjtöttük fél tucatot az interneten keringő legfurcsább teóriákból.

A TikTokon az elmúlt hetekben a Broadway-rajongóké volt a terep, hiszen kitört a balhé a Funny Girl című musical új szereposztása miatt. A főszerepbe Lea Michele került, akit leginkább a Glee-ből ismerhet a nagyközönség, de szerepelt a Szilveszter éjjelben és a Scream Queens – Gyilkos történetben is. A felkapott sztori miatt azonban újra előkerült az egyik legőrültebb összeesküvés-elmélet a színésznőről.

Lea Michele nem tud olvasni

A pletyka 2017-ben indult, amikor megjelent színésztársa, Naya Rivera önéletrajzi könyve. A könyvvel egy kulturális podcast, a One More Thing is foglalkozott, ahol az egyik beszélő viccesen kifejtette, hogy Lea Michele – akiről Rivera nem túl szépen írt a műben – biztos nem tud olvasni, és ezért nem háborodott fel. Ez a mondat pedig egy egész lavinát indított el.

A teória szerint Michele, mivel gyerekként lett ismert, nem tanult meg írni és olvasni, ezért az asszisztensei teszik ezt meg helyette. Egy belső informátor szerint a színésznő a Glee -ben elhangzott dalok szövegét hallás után tanulta meg, és azért dolgozott sokat Ryan Murphy rendezővel, mert ő tudta a titkát. Az elmélet szerint azt is lehet látni, hogy mikor posztol a színésznő, és mikor az asszisztense, hiszen ha szavak szerepelnek benne, akkor azt biztosan nem a sztár írta. Michele többször is reagált a teóriára, legutóbb idén egy középiskolás színészcsapat találkozóján, ahol azt mondta:

Nem mentem egyetemre és most nézzetek rám. Az a pletyka kering rólam, hogy nem tudok olvasni, ami talán ezért lehet.

Beyoncé a testvére anyja

Beyoncé Knowles többszörös Grammy-díjas énekesnőről rengeteg pletyka látott már napvilágot. Természetesen sokak szerint ő is az Illuminati tagja, és soha nem is volt terhes. A legelvetemültebb elmélet mégis az, hogy Beyoncé valójában Solange nevű testvérének az édesanyja. Ez a teória 2013-ban kezdett elterjedni az interneten, azóta pedig minden évben előkerül. Az elmélet szerint Beyoncé jóval idősebb, mint amit állít magáról, és valójában 1974-ben született. Egy „titkos forrás” szerint az énekesnő 12-13 évesen teherbe esett, és akkor szülte meg Solange-ot, akit szülei testvéreként neveltek fel. Az elmélet természetesen továbbfejlődött, a hívők szerint Beyoncé anyja valójában a nővére, és az énekesnő lányát Solange szülte meg.

Bár erről az elméletről nem tudhatjuk, hogy igaz-e, más hírességgel valóban történt hasonló. Jack Nicholson többszörös Oscar-díjas színész majd negyven évig abban a tudatban élt, hogy édesanyja a nővére. Az igazság 1974-ben derült ki, amikor a Time magazin egy publikáció előtt felhívta a színészt, hogy tisztázzanak vele egy-két dolgot. A beszélgetés során kiderült, hogy Nicholson halottnak hitt apja él, anyja, Ethel valójában a nagymamája, June pedig nem a nővére, hanem az édesanyja. A történetet tovább színezi, hogy ekkor mutatták be a színész Kínai negyed című filmjét, amelyben egy hasonló történetszál jelenik meg.

Avril Lavigne meghalt és dublőr helyettesíti

A kanadai énekesnő bombaként robbant be debütáló albumával 2002-ben. Avril azóta hét stúdiólemezt adott ki, legutóbbit idén februárban. Egy elmélet szerint azonban az énekesnő első lemeze után, 2003-ban meghalt, és egy testdublőr, Melissa Vandella állt be a helyére. Az elméletet azzal próbálják alátámasztani, hogy az énekesnőnek megváltozott a külsője – például máshol vannak anyajegyei – és a kézírása. Avril többször is kifejtette, hogy szerinte teljesen alaptalan a teória, legutóbb pedig TikTokon viccelődött azon, hogy az Instagram-kommentjeinek nagy része is az elméletről szól.

Keanu Reeves halhatatlan

Attól, hogy valaki jól tartja magát, még nem lesz halhatatlan, kivéve, ha Keanu Reeves az illető. A színészről az az elmélet kering, hogy már élt a 800-as években is, és mindig új alteregót kreál magának. Az elméletnek saját honlapja is van www.keanuisimmortal.com néven, ahol összegyűjtötték a „bizonyítékokat”. A website szerint Keanu egyik alteregója Paul Mounet (1847-1922) francia színész. A Jimmy Fallon-show-ban Keanunak megmutatták az elméletet és Mounet-t, a színész pedig kifejtette, hogy látja a hasonlóságot, és nem tagadta a teóriát. Sokak szerint ez is bizonyíték arra, hogy halhatatlan. Ha az elméletben nem is hiszünk, azt meg kell jegyezni, hogy a színész láthatóan tényleg alig öregszik.

Taylor Swift az Illuminátus-rend tagja lett

A következő teória 2009-re nyúlik vissza, az akkori hírhedt MTV Video Music Awards-ra. Az este egyik legmeghatározóbb pillanata az volt, mikor Taylor Swift megnyerte a legjobb női videónak járó díjat, de a beszédét nem tudta végig mondani, mert Kanye West félbeszakította és kijelentette, hogy Beyoncének kellett volna hazavinnie a díjat. A jelenet azóta ikonikussá vált, többször megjelent a két zenész videóiban is. Azonban a rajongók egy része úgy véli, hogy az egész egy próba volt Swift számára, hogy bekerüljön az Illuminátus-rendbe, és Kanye West így léptette be. Az elmélet hívői szerint a nyilvános megalázás a beiktatás része volt, és nem véletlenül öltözött át az énekesnő fehér ruhából pirosba az eset után, amikor Beyoncé – aki szintén pirosban volt – felhívta újra a színpadra, hogy befejezze beszédét, bekerülve ezzel a rendbe.

Nicholas Cage vámpír

Keanu Reeves-hez hasonlóan állítólag Nicholas Cage-ről is előkerültek százéves fotók, így természetesen róla is az a pletyka kering, hogy halhatatlan. Az elmélet szerint a színész vámpír, és a szerepeiben is próbál utalni arra, hogy különleges képeségei vannak. Az 1988-as A vámpír csókja című filmben például egy olyan férfit játszik, aki azt hiszi, hogy vámpír, és New York utcáin azt üvöltözi: „Vámpír vagyok! Vámpír vagyok!”. Az teória hívői úgy vélik, ez is bizonyíték arra, hogy Cage valóban egy vérszívó. De az egész elméletnek nem ez a legőrültebb pontja, hanem az, hogy John Travolta szintén halhatatlan és ősellensége Nicholas Cage-nek, akivel évszázadok óta harcol. Ezt az 1997-es Ál/Arc című film „támasztja alá”, ahol a két színész ellensége egymásnak.

(Borítókép: Beyoncé 2016. május 14-én Pasadenában, Kaliforniában. Fotó: Kevin Mazur / WireImage / Getty Images)