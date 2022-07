A Thor filmben sikító kecskéket Taylor Swift inspirálta

Amikor a filmekben popkulturális utalásokról beszélünk, kettős érzés fogja el az embert, hisz vagy olyan információt kapunk, aminél a felismerés izgalmas, vagy sokszor ez borítja meg az amúgy is gyenge lábakon álló mozit. Ettől függetlenül a rendezők és írók előszeretettel használják eszközként a közönség szórakoztatására, vállalva a kockázatot.

Thor: Szerelem és mennydörgés

Így tett a híres (vagy épp hírhedt) Taika Waititi. Az új Thor film sem egyszerű eset, de a popkulturális utalásokkal itt tényleg sikerült kiborítani az embereket. Sokakban felmerült a kérdés, hogy a szőke istennek miért üvöltenek úgy a kecskéi, mintha belerúgtak volna az ágy sarkába, pata nélkül.

a rövid válasz: Taylor Swift.

A picit részletesebb magyarázat egy 2013-as mémvideó a YouTube-on, ahol Taylornak az akkoriban felpörgő nótája, az I Knew You Were Trouble refrénjében lévő magas hangokat üvöltő kecskékre cserélték. A filmgyártás utolsó szakaszában, amikor hangot kerestek a patás fenevadaknak, az egyik kollégája mutatta meg Waititinek a mémet, ami akkora hatással volt rá, hogy azonnal rábólintott.

Lovagregény

Ha a mennyiséget és a gátlástalanságot nézzük, kiemelkedő Heath Ledger egyik korai filmje, a Lovagregény. A középkori kalandban a We Will Rock Yout doboló közönségtől (amely még a mozis plakátokon is megjelent) a páncélba vésett Nike logón át egészen a nem teljesen középkorinak mondható táncig – ahol David Bowie adja a talpalávalót – minden megtalálható.

Ponyvaregény

Quentin Tarantinót sem kell félteni, ha az utalások mennyiségét tekintjük. Így volt ez a Ponyvaregénynél is, ahol csupán a jéghegy csúcsa a pincérként megjelenő legendás énekes, Buddy Holly vagy Marilyn Monroe híres szoknyás pillanatának rekonstruálása. Az ember meglepődne, ha tudná, hogy Vincent Vega karaktere (akit John Travolta alakít) hányszor említ képregényes utalásokat, olvassa őket, beszél róluk, táncokat fejleszt ki utánuk, és ezek zöme valós alapanyagra hivatkozik.

Még konkrétabb, amikor Miának (Uma Thurman) felajánlanak kettő milkshake fajtát, és az egyik neve Amos and Andy, míg a másik Martin & Lewis. Az előbbi egy fekete humorista duó, akik a csokoládés shake-et, míg utóbbi egy fehér humorista duó, akik a vaníliásat reprezentálják. A filmben nagyjából 100-120-szor utalnak különféle színészekre, zenészekre vagy popkulturális alkotásokra.

E. T.

Steven Spielberg E. T.-je sem véletlenül van a listán. A híresen jó viszonyban lévő rendezőpáros, Steven Spielberg és George Lucas kortárs alkotók, és amikor elkezdték a szakmát, szabad felhasználást biztosítottak egymásnak a filmes említések terén. Ennek egyik legékesebb példája, amikor az E. T.-ben szereplő földönkívüli felismeri a yodajelmezben lévő kisgyereket Halloweenkor. Eközben a Star Wars előzménytrilógiájában egy rövid mementó erejéig látni, amint a szenátusban egy csapatnyi E. T. formájú lény foglalja el az egyik páholyt, összekötve a messzi, messzi galaxist a miénkkel.

Shrek

Az animációs filmeket sem lehet kihagyni, hiszen ott is akad nem kevés említés, amelyben a mai napig az akkor úttörőnek számító Shrek vezet. Az ogrés történet számtalan filmet idéz meg kezdve a Mission Impossible-től a Pókember fejjel lefele csókjelenetén és a Flashdance-en át egészen a Mátrixig. Az már csak hab a tortán, hogy a világ vezető márkái mind megjelennek a sztoriban, mint a Starbucks, a Versace, a Burger King vagy a Gap.

Stranger Things

A sorozatok sem szűkölködnek utalásokban. A nyolcvanas évek hangulatából táplálkozó Stranger Things olyan közismert filmekből idéz gegeket, mint a Szellemirtók, a Ragyogás, a Rémálom az Elm utcában (amelynek hangulatát az új főgonoszuk adja vissza), vagy az E.T., ahonnan a híres, szellemkosztümös pillanatot vették át. Zenéjükben is a kor legendás előadói kapnak teret, mint a Scorpions vagy a Police.

A zenészeket sem kell félteni

Az érem másik oldala, amikor a művészet egyéb területein jelenik meg a filmes világ popkulturális utalásként.

Oasis – Wonderwall

A közismert Oasis-szám, a Wonderwall eredetileg egy 1968-as film címe volt, és inspirációként is szolgált a nevet továbbörökítő dal születésekor. Bár a filmet a mai napig gyenge alkotásként kezeli a szakmai közönség, az Oasis kihozta belőle a legjobbat.

David Bowie – Space Oddity

A zene kaméleonja, David Bowie mindig aktívan mozgott a világban. Egyik leghíresebb alkotása, a Space Oddity egy zenei konstelláció a legendás rendező, Stanley Kubrick 68-as filmjéhez, a 2001: Űrodüsszeia című alkotáshoz. A dal néhány nappal az Apollo–11 holdra szállása előtt jött ki, így aktuálisabb nem is lehetett volna.

Fall Out Boy – Uma Thurman

Ha már Ponyvaregény, a Fall Out Boy egyik legismertebb dala, az Uma Thurman nem csupán tisztelgés a legendás színésznő előtt, a refrénben szereplő „dance like Uma Thurman” direkt utalás a Ponyvaregény híres jelenetére, amelyben a Miát alakító Uma Thurman a Vincentet alakító John Travoltával nyom le egy koreót. Külön érdekesség, hogy a táncba John Travolta több olyan elemet is beépített, amiket a szerinte képregényfan Vincent is csinált volna, így indirekt utalás is szerepel az Adam West által játszott első Batman-szériára.

Radiohead – Karma Police

Persze nem csak a filmes világgal létezik ez a párhuzam. Példaként érdekes megemlíteni a Radiohead Karma Police című dalát, amelynek videóklipjében egy autó kíséri a sofőrt, ami egyenesági utalás Stephen King legendás horrorregényére, a Christine-re.

Szabad látvány, végtelen lehetőség

A képzőművészetben a pop-art stílus egyenesen azért jött létre az 50-es években, hogy az addigra már mérhetetlen mennyiségű popkulturális utalást és mozzanatot szabadon variálhassák az alkotók, és ezeket kiemelve természetes környezetükből iróniával vagy kritikával fűszerezzék. Leghíresebb képviselője, Andy Warhol maga is ikonikus karakterré vált, akire rengetegszer hivatkoznak filmekben és a zenei világban egyaránt.

A popkulturális utalások listája szinte végtelen, válogatásunk pedig szimplán a véletlen műve. A mára labirintusnál is komplexebbé vált popkulturában sokszor akaratlanul is közhelyekbe ütközik az ember, de a lényeg talán az, hogy a felhasználás minősége megüti-e azt a szintet, ami még nem okoz kárt.

(Borítókép: Taylor Swift 2021. november 12-én. Fotó: Dimitrios Kambouris/Getty Images)