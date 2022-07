Thuróczy Szabolcs figurája már tévés celebként sem kell senkinek

A színészi munka sokszor nemcsak intellektuális kihívás, hanem fizikai megpróbáltatásokkal jár. Sokat mesélhetne erről Thuróczy Szabolcs, akinek legutóbbi filmje, a hazai mozikba augusztus 25-én érkező Szia Életem! című vígjáték forgatásán a falmászó képességét is elő kellett vennie. A jelenet felvételekor, amely a ma debütáló hosszú előzetesben is helyet kapott, arra vállalkozott, hogy felkapaszkodva a gyámügyi hivatal falán, becsempészi az ideiglenesen odakerült fiához a kabalaállatát.

„Gyerekként sportsuliba jártam, a mozgás töltötte ki az életemet, így kiskorom óta hozzá vagyok szokva a fizikai kihívásokhoz, hogy esni, kelni, csúszni, mászni kell. Ezzel sosem volt gondom, és ez néha bizony azzal jár, hogy meg is lehet sérülni.

Tört már el az orrom többször.

Épp ezért a veszélyes jelenetektől sem tartok. A Szia Életem! forgatásán teljes biztonságban dolgoztam, nagyszerű stáb vett körül. Előre mindent lepróbáltunk, kitaláltunk, és gond nélkül rögzítettük ezt a jelenetet is” – meséli Thuróczy Szabolcs, aki nagyon élvezte a forgatást: remek forgatókönyvből dolgozhatott, egy kicsit más figurát alakíthatott, mint szokott, a fiát játszó, a forgatás idején hatéves Pásztor-Várady Mórral pedig az első perben egy hullámhosszra került.

A sikeres író élete összeomlik

Thuróczy Szabolcs a Szia Életem! főszereplőjeként egy egykor sikeres írót alakít, aki már tévés celebként sem kell senkinek. Egyre mélyebbre kerül a sztárranglétrán, kiüresedett élete rányomja bélyegét az írói kreativitására is. Nem jön az ihlet, így másolni próbál, de a kiadója eszén nem tud túljárni. Ultimátumot kap: tíz napja marad az új kézirat leadásáig, vagy szerződést bontanak vele.

Ekkor váratlanul – és a legrosszabbkor – betoppan hozzá volt barátnője, és lepasszolja neki közös gyermeküket, Samut (Pásztor-Várady Mór), akit nem is ismer, mert sosem tartotta vele a kapcsolatot. Az eddig kizárólag csak magával foglalkozó író élete gyökeresen megváltozik. Ha a gyereket is le akarja kötni, és a könyvével is haladni szeretne, akkor össze kell kötnie a kellemest a hasznossal.

Barna elkezdi a fiával való kapcsolatát mesében feldolgozni, a vele szerzett friss élményeit a készülő művébe beépíteni. Ráadásul úgy, hogy a fantáziavilágban visszaköszönnek a mindennapjaikban felbukkanó emberek köztük barátja (Vékes Csaba), futó kapcsolata (Kovács Patrícia), a doktor (Elek Ferenc), illetve a szomszédasszony (Básti Juli) figurája, csak egy-egy mesés tulajdonsággal felvértezve. Ám a közös történetük végét apa és fia nagyon másképp képzeli el...

A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, a rendező Rohonyi Gábor (Konyec, Brazilok), a társrendező-forgatókönyvíró Vékes Csaba, az operatőr Szatmári Péter (Kincsem, A Viszkis), a látvány Hujber Balázs (Kontroll, Liza, a rókatündér, A Viszkis) munkája. A Szia Életem! 2022. augusztus 25-től kerül a mozikba.

(Borítókép: Gordon Eszter)