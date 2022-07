Meghalt a Doctor Who és más ismert sorozatok színésze

93 éves korában meghalt Bernard Cribbins, aki hosszú színészi karrierje során több brit filmben és tévésorozatban is szerepelt, írta meg a BBC a művész ügynökére hivatkozva.

Hét évtizedes karrierje során Cribbins a The Wombles című gyermekműsor narrátora is volt, és ő játszotta a Doktor társát, Tom Campbellt az 1966-os Dalekok inváziója – Föld 2150 A.D. című Doctor Who-filmben, majd 41 évvel később a felújított tévésorozatban is felbukkant. Cribbins Wilfred Mottként tért vissza a sorozatba, aki Catherine Tate karakterének, Donnának a nagyapja.

Az 1928-ban Oldhamben született Cribbins 13 évesen otthagyta az iskolát, és egy helyi színházi klubban talált munkát segédszínészként, majd kisebb színészi szerepeket vállalt, mielőtt az Oldham Repertory Theatre-ben tanult volna, írja a BBC.

A színész olyan vígjátékokban is szerepelt, mint például a Finom kis börtön...; a hetvenes években pedig néhány jelentős filmszerepet kapott: Alfred Hitchcock Téboly című filmjében Felix Forsythe csapost alakította.

Olyan szerencsés vagyok, hogy ismerhettem őt. Köszönök mindent, öreg katonám. Egy legenda távozott a világból

– így búcsúszott a színésztől Russell T Davies, a Doctor Who egykori showrunnere.