Amikor a hollywoodi stúdiók kantinjai magyar szótól voltak hangosak

Az idei rendezvény témája Hollywood Közép-Európához köthető gyökereihez kapcsolódik. A program gerincét azon alkotók művei adják, akik Budapestről gyakran Bécsen és Berlinen keresztül jutottak Hollywoodba, és ott tettek szert világhírnévre. Ilyenek voltak például a zempléni születésű Hollywood-alapítók, Adolph Zukor és William Fox, de a rendező Kertész Mihály, Bánky Vilma, Lugosi Béla, Rózsa Miklós is – csak néhány név azon alkotók közül, akik

Hollywood aranykorát építették, és ehhez a közép-európai irodalmi és színházi műveltségüket használták munícióként.

A filmmaraton többek között ezen alkotók legjobb filmjeinek bemutatásával idézi meg azokat az időket, amikor a hollywoodi stúdiók kantinjai magyar szavaktól voltak hangosak.

A Budapest, Bécs, Hollywood névre keresztelt program keretein belül a filmvetítések mellett a hollywoodi magyarok olykor igen kalandos életútjairól szóló előadásokon is részt vehetnek az érdeklődök.

A rendezvény különleges válogatással emlékezik Kovács László operatőrre, aki amerikai filmek legendás magyar szakembere volt. Többször együtt dolgozott a nemrég elhunyt Peter Bogdanovich rendezővel, de a Martin Scorsese által rendezett New York, New York című filmet is ő fotózta. Többek között ez utóbbi film is megtekinthető lesz a maratoni nagyvásznon.

A magyar filmtörténeti programban ismét sok évfordulót lehet ünnepelni: idén lenne 100 éves Szécsényi Ferenc Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr (Egri csillagok, Édes Anna) és Pécsi Sándor kétszeres Kossuth-díjas színész (A Pál utcai fiúk, Liliomfi). 120 éve született Eiben István Kossuth-díjas operatőr ( Mágnás Miska, Hyppolit, a lakáj) és Latabár Kálmán Kossuth-díjas színművész, érdemes és kiváló művész (Mágnás Miska, A képzett beteg). Valamint éppen 65 éve alapították a Pannónia Filmstúdiót is.

A 5. Budapesti Klasszikus Film Maraton helyszínei közt lesz a Bazilika előtti tér, az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi mozi, a Budapesti Francia Intézet és a Corvin mozi.

Kétezer ingyenes akkreditációt biztosítanak a szervezők a diákok számára, míg az V. kerületi lakosoknak foglalt helyek állnak majd rendelkezésre a Szent István téri vetítéseken és a Toldi mozi programjain is.