Sztárok, akikkel gyógyszerkészítmények végeztek

Rengeteg pletyka és hír terjed az amerikai egészségügyről, valamint annak legendásan magas árairól. A tengerentúlon kapható gyógyszerkészítmények között akadnak olyan fájdalomcsillapító és pszichoaktív szerek, amelyeket Európában nem engedélyeztek napi szintű használatra, de ott sok ember alternatív megoldásként tekint rájuk.

Egy a Rolling Stone magazinnak nyilatkozó nő, aki nem vállalta teljes nevét, interjúban mesélt arról, hogy miként tapasztalta meg a piacon elérhető szerek közötti hatalmas különbségeket. A nő, akit az újság Sarah néven említ, elmondta, hogy rendszeresen használ egy kannabidiol tartalmú készítményt, amely egy nem-pszichoaktív fájdalomcsillapító és alvást elősegítő termék.

Egyik nap, amikor a gyógyszertárba ment kiváltani megszokott piruláját, egy új terméket kapott a szokott helyett, és bár a gyártó megegyezett, a készítmény neve más volt. Mivel a márkában megbízott, komolyabb átolvasás nélkül bevette az előírt adagot, majd meglepő tapasztalásban volt része. Pillanatok alatt „beállt” a szertől, és hosszú percekig tétlenül révedt a levegőbe. Miután kitisztult a feje, átolvasta a hatóanyagokat, és az addig megszokott, nem-pszichoaktív kannabidiol (CBD) helyett egy delta-8 THC nevű, erősen pszichoaktív alapelem szerepelt a leírásban.

Mindkettő legális, de mi a különbség?

A gyógyszeriparban pszichoaktív készítményeknek titulált termékek magukba foglalják azon vegyületeket, amelyek a központi idegrendszer funkcióit képesek befolyásolni. Ebbe a csoportba soroljuk többek között a nyugtatókat, altatókat, szorongáscsökkentő szereket és az epilepsziagyógyszereket is. Az ilyen típusú termékek esetében fennáll a veszély, hogy

a többszöri túladagolás pszichés és fizikai függőséget okozhat.

Bár a CBD – amely az Európai Unióban kozmetikai összetevőként van engedélyezve – és a delta-8 THC is megtalálható a kannabisznövényekben, a gyógyszerkészítményekben való felhasználásuk és az emberre kiváltott hatásuk ég és föld. Ettől eltekintve mindkettő beszerezhető készítmény az USA bizonyos államaiban, utóbbinak a jogi helyzete pedig a mai napig kérdéseket vet fel.

A Rolling Stone-nak nyilatkozó Shawn Hauser, kannabisz ügyletekre specializálódott kolorádói ügyvéd elmesélte, hogy

az államközi kereskedelemre és az emberi fogyasztásra szánt termékek esetében a szövetségi étel-, gyógyszer- és kozmetikai rendeletben foglaltaknak kell eleget tenni... ami a delta-8 termékek esetében nem történik meg.

Az olyan államokban, ahol a fű használata legális, az ilyen típusú termékek – bár államközi kereskedelemre nem alkalmasak – a belső piacon fennakadás nélkül mozoghatnak, ezzel egyfajta biztonságot adva a vásárlóknak, hogy a termék nem ártalmas. A delta-8 THC-ben rejlő kiaknázatlan kémiai tulajdonságok további kísérletezésekre adnak lehetőséget, amellyel olyan teszteletlen, szintetikus kannabinoidok jöhetnek létre, amelyek a dizájnerdrogok alapjául szolgálnak.

Elég egy hiba

A történelem során rengeteg alkalommal megesett, hogy az egyszerű fájdalomcsillapító vagy nyugtató kúraként felírt gyógyszerek függőséghez, vagy túladagolásos halálesethez vezettek. Erre a művészvilágban is számtalan példa van.

Így járt Michael Jackson, aki alvási zavaraira és testi fájdalmaira több különböző gyógyszert is szedett egyszerre, közöttük olyan is volt, amelyet csak kórházi megfigyelés alatt kaphatott volna. Ezek keveréke okozta végül keringésének összeomlását.

Heath Leadger is gyógyszerek által lelte halálát. Utolsó befejezett szerepe, A sötét lovagban alakított Joker után alvási zavarokkal küzdött. Házvezetőnője talált rá holtan a lakásán, a toxikológia hat különböző gyógyszert mutatott ki a szervezetében. Bár egyikből sem vett be a megengedettnél többet, ezeknek az együttesen kiváltott hatása túl soknak bizonyult.

Természetesen az éremnek másik oldala is van, több híresség volt, aki az erős gyógyszerek által kiváltott addikciót leküzdötte.

Az író- és színésznő Jamie Lee Curtis egy kozmetikai beavatkozás után szokott rá a fájdalomcsillapítókra. Felismerve, hogy egyedül nem tud megválni a szerektől, egy rehabilitációs programban vett részt, ahol a családja és a hozzá hasonló helyzetben lévők együttes segítsége lendítette túl a szereken, amit a mai napig élete legnagyobb kihívásának és sikerének tart.

A Jóbarátok sztárja, Matthew Perry is megküzdött a gyógyszeripar vonzalmával. Egy vízi baleset után írtak fel neki fájdalomcsillapítókat, amelyre hamar rászokott. Hosszú küzdelem után sikerrel letette a pirulákat, elmondása szerint a legnagyobb erőt az adta neki, hogy ezzel segíthet másoknak is leküzdeni az addikciót, egyúttal önmagát is ösztönözve a fejlődésre.

Friss eset, ami Steven Tylerrel történt. Az Aerosmith frontembere közel tíz éve megvált a drogoktól és igyekezett az egészséges életmód felé fordulni. A nyolcvanas évek óta drogproblémákkal küzdő énekesnek a soron következő koncertjeiket megelőzően át kellett esnie egy lábműtéten, ami után a szükséges fájdalomcsillapítási terápia visszaidézte benne a régi addikciót. Önként belátva a problémát egy rövid időre elvonókúrára ment, hogy ismét kitisztítsa a szervezetét,

mielőtt visszaesik abba a gödörbe, ahonnan nagy nehézségek árán tudott csak kimászni.

A kialakult függőséget nem elég legyőzni, a tiszta állapotot fenn is kell tartani, ami folyamatos odafigyeléssel jár. Bár csak fájdalomcsillapító és alvást elősegítő készítményekről beszélünk, sokaknak ezek keserves éveket okoztak, még akkor is, ha kezdetben csupán a szükséges mennyiséget vitték be a szervezetükbe. A felelősség az orvos, a gyógyszerkészítő és a páciens kezében is ott van, az odafigyelés és a megfontoltság a legfőbb.

