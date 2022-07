Meghalt a Ki vagy, Doki? színésze

Bernard Cribbins, akinek a halálát ügynöke erősítette meg a sajtónak, hét évtizedes pályafutása alatt színházi, rádiós, filmes és televíziós produkciók sorában szerepelt.

A színész 13 éves korában egy oldhami színtársulat vezetőjének asszisztense volt. Tanulmányai végeztével az ejtőernyős fegyvernemhez vonultatták be. Leszerelés után szülővárosában, Oldhamben lépett fel klubokban és színpadokon.

Magyarországon leginkább ismert szerepét 2007 és 2010 között forgatott Ki vagy, doki? című televíziós sorozat adta, ahol Wilfred Mott nagyapó szerepét kapta, de játszott a mozifilm-változatban is. Idős korában is igen aktív maradt, 2013–2014 között vendégszerepelt a Kisvárosi gyilkosságok egyik epizódjában, és főszerepet játszott az Old Jack’s Boat című televíziós gyermeksorozatban.

