Kapolcs és Ördögkatlan a havasok lábánál

A gyergyói Egyfeszt olyan az erdélyi fesztiválnaptárban, mint áfonyaszem a feketecsokis brownie-n

– vallják a szervezők. Tavaly volt az első kiadása Erdély legfiatalabb fesztiváljának, idén pedig augusztus 4–7. között tartják meg 50 helyszínen, több mint 800 összművészeti programmal, a zenei színpadok mellett irodalmi, képzőművészeti eseményekkel, erős helyi gasztronómiával és a helyhez kötődő kalandprogramokkal.

A fesztivál zenei kínálatának sokszínűségét jól illusztrálja, hogy három nagyszínpadon (kettő Gyergyószentmiklóson és egy Gyergyószárhegyen, a Lázár-kastélyban), valamint további kisebb helyszíneken lesznek koncertek. Az Egyfeszt egyik idei sztárfellépője a Gipsy Kings; várják továbbá Gyergyóba a Wellhello együttest, Hobót és bandáját, Lajkó Félixet és a lengyel Volosi vonós zenekart, Herczku Ágit Nicola Parovval, Dresch Mihályt, Harry Tavitiant, Kubinyi Júliát, Sárik Pétert, Falusi Mariannt és Dorogi Pétert.

Fecsegő ecsetek

Mintha kereszteznénk a kapolcsi Művészetek Völgye és az Ördögkatlan Fesztivált, és a végeredményt az erdélyi havasok lábához teleportálnánk kastélyok, bájos polgári házakkal körbevett kisvárosi főterek, zsindelyes falusi porták, zúgó erdők és fajgazdag kaszálók vidékére.

A fesztivál ötlete a Művészetek Völgyében született meg sok-sok évvel ezelőtt, míg végül tavaly először életre tudtuk hívni a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Hagyományok Háza biztatására és támogatásával. Így jött létre Erdély és a Gyergyói-medence legnagyobb összművészeti fesztiválja, amely a térséget egyben definiálja is kulturálisan a Kárpát-medencében szoros kötődésekkel az anyaországhoz. Ezt tükrözi a műfajilag nagyon sokszínű program is

– mondja Kassay L. Péter fesztiváligazgató.

Ahogyan tavaly, az első kiadáskor, idén is tematikus udvarokat alakítanak ki: lesz Folk-, Jazz-, Retró, Könyv- és Színház-, Képzőművészeti, Alter és Örmény udvar, valamint Gasztró utca is. A Képzőművészeti udvarban az állandó kiállítások mellett (bel- és szabadtéri installációk) többek között a kolozsvári Fecsegő ecsetek művészetterápiás műhelye várja alkotni és élményt feldolgozni a gyerekeket.

A tavaly nagyon népszerű Gasztró utca bemutatja a helyi kulináris jellegzetességeket:

ha valaki még nem kóstolta volna a gyergyói örmény konyha remekeit, és netalántán azt sem tudja, mi a churut, pótolhatja ezt a mulasztást,

sőt meg is vásárolhatja a jellegzetes örmény ételízesítőt a helyi termelőktől. A gasztronómia és zene iránti imádatból született a Ghymes-alapító Szarka Gyula Ének a konyhából lemeze: ezt a produkciót is bemutatják. A fesztiválon fellépő alkotóművészekkel a zenétől az irodalomig, a képzőművészettől a népművészetig közönségtalálkozókon lehet majd beszélgetni.

Borvízfürdők, tájházak

A művészeti programpontokon túl a fesztiválozók ízelítőt kapnak a környék látnivalóiból is. Számos idegenvezetős túrán vehetnek részt a környékbeli borvízfürdőkhöz, tájházakhoz, működő hagyományos kézműves foglalkozások művelőinek tevékenységébe kóstolhatnak bele. Az Egyfeszt olyan ikonikus turisztikai helyszíneket épített be kínálatába, mint a Gyilkostó vagy a Súgó barlang, és a résztvevők olyan különlegességeket is kipróbálhatnak, mint az alternatív hegymászó útvonal (via ferrata),

a medveles, a siklórepülés, a tandem ejtőernyős ugrás, medenceparti és sétarepülés.

Nem marad el idén sem a fiatalok körében népszerű Silent party, mindenki ellazulhat egy kávé vagy koktél mellett a Chill Zone-ban; fényfestés, iparművészeti vásár, retró bulik, hajnali táncházak, jazz-elmélkedések színesítik a nappalokat és az éjszakákat.

Az Egyfeszt szervezője a gyergyószentmiklósi székhelyű Ice Flora Alapítvány, amelynek egyik fő célkitűzése, hogy egyéb székelyföldi, Hargita megyei, Gyergyó-medencei kulturális rendezvényei mellett (mint amilyen a Csíkszeredai Könyvvásár, az 1956 – A Forradalom zenéje, a Sepsiszentgyörgyi kulturális hétvégék, az Őszi Vásár, a Szent Miklós Napok) folytassa az első Gyergyó-medencei összművészeti, kulturális és zenei fesztivál rendszeres megszervezését.