Búcsúzik a Rájátszás, utoljára lép fel Beck Zoltán és csapata

A Margó Irodalmi Fesztivál szervezőinek zalai fesztiválján lép utoljára színpadra a Rájátszás, Beck Zoltán (30Y), Egyedi Péter (Mmamt), Grecsó Krisztián, Háy János, Jancsovics Máté, Kemény István, Kollár-Klemencz László (Kistehén), Sárközy Zoltán és Szűcs Krisztián (HS7) zenei formációja.

A Rájátszás nem úgy indult 2011-ben a Margó Irodalmi Fesztiválon, hogy 2022-ben majd három lemez kapcsolódik a produkcióhoz, hogy egy nap alatt minden jegy elkel a Művészetek Palotájában tartott koncertre, és hogy sok-sok ember üvölti együtt az Aktmodellt, a Méhészt, a Trabantfejú nőt, a Kicsi nagy istent, A legjobban nélküledet, az Ahol megszakadot vagy az Ezt is elviszem magammalt.

Szóval a Petőfi Irodalmi Múzeumban akkor ez egy margós programnak tűnt, amiben Beck Zoli, Bérczesi Robi, Borbély Szilárd, Háy János, Karafiáth Orsi és Kollár-Klemencz Laci léptek fel. Később csatlakozott Egyedi Péter, Erdős Virág, Grecsó Krisztián, Kardos-Horváth János, Kemény István, Másik János, Szálinger Balázs, Szűcs Krisztián és Takács Eszter is. A koncerteken két állandó zenész jelentette a biztos pontot, Sárközy Papa (30Y) és Jancsovics Máté (Kistehén)” – írják hírlevelükben a szervezők.

Milyen a zalaiság?

A Margófeszt ezúttal is az irodalom és zene kapcsolatát keresi a Kollár-Klemencz Kamarazenekar vagy a Szabó Balázs Bandája koncertjein is. Az egyszerre négy helyszínen zajló fesztiválon fellép többek között az Analog Balaton, a Grecsó-Hrutka Tandem, Barkóczi Noémi, Süveg Márk Saiid, a Törzs, a Papaver, Kocsis Bence dalszerzői estjével, valamint Beck Zoltán és Szűcs Krisztián a Cseh Tamás és Csengey Dénes soha nem hallott dalaiból összeállított estjével. Napközben a Slam Poetry Magyarországgal közös szervezésű táborban Kemény Zsófi, Pion István, Závada Péter, Horváth Kristóf vagy Süveg Márk Saiid workshopjain vehetnek részt az érdeklődők, akik a közönség előtt is kipróbálhatják a tanultakat.

A templomkertben délután irodalmi beszélgetéseket tartanak a Pannon Tükör és a Hévíz folyóirat szervezésében, a Bookline pop-up-könyvesbolttal várja a látogatókat.

Éjszakánként bemutatják A legjobb dolgokon bőgni kell és a Bereményi kalapja című filmeket, a templomban pedig komolyzenei koncertek zárják a napot.

A fesztivál szervezői több olyan programmal is készülnek – túrák, workshopok –, amelyek a környék alaposabb feltérképezését, kultúrájának megismerését szolgálják. Ilyen lesz az igazmondó stand-up, a Sántakutya, amely személyes történeteken keresztül igyekszik értelmezni a zalaiságot – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Mint kiemelik, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program, valamint a Bookline támogatásával megvalósuló Margófeszt helyszíne Szentgyörgyvár, egy alig 300 fős település a zalai dombok között, amely Keszthelytől, Hévíztől és Zalaegerszegtől is néhány kilométerre, a Balatontól 15 percre található, és Budapestről is könnyen elérhető.

A rendezvény napijeggyel és bérlettel is látogatható, a zalaiaknak kedvezményes áron. A rendezvényre Zalaegerszegről, illetve Hévíz érintésével Keszthelyről fesztiválbuszjáratok indulnak.