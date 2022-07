Veszélybe került a világon is egyedülálló roma fesztivál

A szegregátumokban élő roma közösségeknek szól a TeatRom fesztivál, amely lehetőséget biztosít számukra, hogy közelebb kerüljenek a művészethez. A Miskolc környéki, összművészeti rendezvénysorozat idén csak három napig tart a megszokott nyolc helyett, és a pénzügyi akadályok miatt a fennmaradása is veszélybe került.

Egyre távolabb a tűztől egyre hidegebb az idő. Igaz ez sok mindenre, úgy a levegőre, mint a pénzre. Ha az ország kulturális térképét akarjuk felfesteni, a különbség szembeötlő. Míg a főváros és a favorizált települések fürdenek a lehetőségekben, addig a szegregáció és a szegénység által sújtott területek jóval nagyobb kihívásokkal néznek szembe. Ezek az országrészek, mivel periférián kívül maradnak, nem ismerik meg, hogy a művészet

milyen hatással lehet az életükre, hogyan inspirálhatja őket.

Szerencsére akad néhány jó kezdeményezés is. A belső motiváció, a mentálhigiénés fejlődés és a művészeti elmélyülés helyszíneként szolgáló TeatRom fesztivál egy Miskolcon és Miskolc környéki településeken hatodszor, ezen a néven pedig harmadjára megrendezett eseménysorozat. A fesztivál általában nyolc napig tart és a kultúra legszélesebb spektrumát szeretné megmutatni azoknak a roma közösségeknek, akiknek nincs lehetőségük ezzel találkozni. Ezalatt a bő egy hét alatt roma alkotók ismertetik meg a közönséget a művészet különféle ágazatival.

A TeatRom azonban a szokásos nyolc helyett idén csupán három napot tud teljes erőbedobással végigcsinálni, mert az anyagi támogatások elapadtak. A szervezők saját pénztartalékjaikat tették bele az alapítványba, hogy végig tudják csinálni az évet, akár így, visszafogott formában, de ez jövőre már nem lesz elég. Ha idén nem sikerül legyűrni a veszteségeket, akkor ez lesz az utolsó TeatRom fesztivál. A szervezők a médiafelületeken kérik az embereket, hogy a rendezvény honlapján található támogatói számra utalva segítsék a fesztivál túlélését.

Egy élet munkája

Az Index megkeresésére nyilatkozott a szervezet művészeti vezetője, Simon Balázs színházrendező, aki maga is tartalékjainak jelentős részét áldozta az idei fesztiválra.

Mi motiválja, hogy akár a saját vagyonát is kockára tegye a fesztivál sikeréért?

Lehet azt mondani, hogy kétségbeesetten ragaszkodom ahhoz, amit felismertem. Kreatív Európa- és Erasmus-programot is csináltunk többször, és azt látom, hogy nemzetközi szinten is virágoznak hihetetlen megbecsülésnek örvendenek a szociális művészeti kezdeményezések. A saját tapasztalatom az, hogy azok a fiatalok, akikkel elkezdtem dolgozni 10-15 éve, ma képesek érvényesülni a világban. Megtanultak megküzdeni a hátrányaikkal szociális és pszichológiai értelemben is. Rengeteget segített nekik ebben a színház. Van egy bizalmam a társadalomban, hogy csupán idő kérdése, mire felismeri ezt a világ, és belefekteti azokat az erőforrásokat, amit ez igényel.

A saját, profi karrieremet váltottam fel erre a munkára.

Azt hittem, hogy néhány éven belül, ennek hatalmas visszhangja és komplex irodalma lesz, de nem így lett. Észrevettem magamon, hogy elkezdtem a romák módjára szegregálódni a magyar színházi életben, ugyanakkor az elmúlt 15 évemet nem tudom semmissé tenni, nem tudok visszatérni a kőszínházi rendszerbe. Ebbe az irányba szakosodtam, ebből szereztem doktori diplomát, erről folytatok kutatásokat. Ez lett az én portfólióm, ezek váltak úgymond a részvényeimmé, és csupán reménykedem, hogy egy nap ezeknek a részvényeknek az értéke megugrik.

Hogyan reagáltak az alkotók, akiknek az anyagi helyzet miatt a fellépését vissza kellett mondani?

Mindenkit letört a dolog a Maladype Színháztól kezdve a Független Színházon át a RitMusa zenekarig és még sorolhatnánk. Ezek az alkotók mind pénzért léptek volna fel, ami természetes, hisz ezeknek a művészeknek – kiemelten a roma művészeknek – nincsenek olyan széles lehetőségeik a finanszírozásra, mint azt bárki gondolná. A roma művészet is egy piac, a roma művészetfogyasztás is egy piac.

A TeatRom roma alkotóktól roma közönségnek szól első sorban. Mekkora réteghez tud eljutni a fesztivál?

A Corvinus Egyetemen harminc diák egy fél éven keresztül azt vizsgálta, hogy a TeatRom hogyan válhatna önfenntartóvá. Ha mondjuk megszervezzük Lajkó Félix és Oláh Kálmán koncertjét Felsővadászra, és erre előre felkészülünk, akkor magas szintű programkínálattal, turisztikai és gasztrocsomagokkal megerősítve elképzelhető, hogy egy 500-1500 fős külső fesztiválközönséget is be tudunk vonzani, akiket érdekel ez a kulturális világ, vagy épp a felzárkóztatás. A diákok erre alapozva megvalósíthatósági tervezeteket készítettek, és mind arra jutottak, hogy ez lehetséges. Ebből a fesztiválból lehetne egy országos, vagy akár nemzetközi szintű rendezvénysorozat. Bár külföldön vannak roma zenekarok és roma színházak, de ilyen típusú összművészeti fesztivál sehol sincs.

Hogyan viszonyulnak az emberek a fesztiválhoz a főként romák lakta területeken és azon kívül?

Nyugat-Magyarországon és Budapesten is vannak olyan helyek, ahol megvalósulhatna egy ilyen fesztivál, mivel túlnyomó részt ott is romák élnek. A teljesen magyarlakta települések közé ékelődnek be a többségében romáklakta településrészek. Ez egy érdekes dinamika. A dolgok hátterében egy erősen kiélezett roma-magyar együttélés áll, ezt nem kell letagadni vagy elrejteni. Ennek az egyik fő oka a kulturális különbség. A romáknak van egy rendkívül egyedi kultúrájuk, ami rengeteg tanulnivalót rejt. Ilyen például az érzelmekkel való közvetlen kapcsolat, vagy a közösség összetartó ereje. Az, hogy az ő kulturális esélyegyenlőségük a művészetben a helyére kerüljön, össztársadalmi felelősség és feladat.

Mi a legnagyobb siker, amit a fesztiválnak elkönyvelne?

Első körben az előző éveinkből fakadó és ezen a fesztiválon gyönyörű együttműködésben megjelenő amatőr színházi mozgalmat említeném. Ez Magyarország legszegényebb településein indult el. Azok a színészek, akik ezekben a kis színházi csoportokban működnek, amelyeknek az előadásai köré az elmúlt év programjai épültek, az idei fesztiválon Szegedi Dezső Makar Csudrájának a szereplőgárdájaként jelennek meg, ami nagyon nagy büszkeséggel tölt el. Remek látni, hogy azok 20-25 éves fiatalok, akik egy évtizede vannak velünk, felnőttek a feladathoz, hogy profi színészekkel együtt játszanak, és segítik az egy generációval alattuk lévőket, hogy egységes társulat benyomását keltsék a színdarabban. Itt van továbbá az M'n M zenekar, amely rengeteg versenyen indult el országszerte, és most Oláh Józseffel lépnek fel közösen két helyszínen is a fesztiválon.

Mi az az elsődleges tényező, ami miatt a TeatRom fennmaradása kiemelten fontos?

Nekünk, akik a fővárosban élünk, természetes, hogy ha igényünk van rá, akkor elmegyünk színházba, megnézünk egy filmet, ami az aktuális érzéseinket és problémáinkat tükrözi. A szegregátumokban élő embereknek erre nincs lehetőségük, így felerősödik a hatása, amikor nem közvetett módon, hanem személyesen közvetítjük ezeket a dolgokat. A művész jelen időben, személyesen, egyes szám, első személyben nyilatkozik meg. A résztvevő csoportok és a helyi művészek közvetlenül inspirálódhatnak és fejlődhetnek az idelátogató alkotók által, így akiknek ez hozzájárul az életéhez, azoknak a mentálhigiénés rutinjuk legalapvetőbb eszköze lesz a művészetcsinálás, ez segítheti őket a mindennapokban.

Az idei TeatRom fesztivál július 31-től augusztus 2-ig tart, a helyszín Miskolc, az Avas, Lyukóbánya, Bábonyibérc és Tetemvár.

(Borítókép: Szergejev Zsuzsa)