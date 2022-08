A metal legnagyobb arca tényleg tűzben edződött

1963. augusztus 3-én született a Metallica frontembere, James Hetfield. A Kaliforniából származó gitáros Downey-ban látta meg a napvilágot egy énekesnő és egy kamionsofőr gyermekeként. Az ifjú Hetfield szülei 13 éves korában elváltak, édesanyja pedig 16 éves korában meghalt, így idősebbik testvéréhez került.

Már fiatalon elkezdett zenével foglalkozni.

Kilenc éves korától zongorázott, később dobolt, gitáron pedig 14 évesen kezdett játszani. Saját bevallása szerint az Aerosmith volt számára a legnagyobb zenei inspiráció, miattuk kezdett el komolyabban foglalkozni a gitárral is.

Három gyermek édesapja és jelenleg Coloradoban, Vail városában él családjával, mely felesége otthona volt gyermekkorában.

Több ízben szerzett komolyabb színpadi sérüléseket, ezek közül a legsúlyosabb egy pirotechnikai baleset volt, amikor másod- és harmadfokú égéseket szenvedett. Az ennél is súlyosabb sérülésektől gitárja védte meg, de így is hetekig képtelen volt hangszert fogni a koncerteken, a frontember szerepébe azonban

17 napon belül vissza is tért.

Sikerek és nehézségek

Korábban alkoholproblémákkal küzdött, elvonón is volt, de családja és zenekara támogatásával sikerült túllendülnie a függőségen, melyről részletesebben is mesél a Metallica: Some Kind of Monster című dokumentumfilmben.

Az So What című, Anti-Nowhere League cover daluk volt az első alkalom, hogy Hetfield hangproblémákkal küzdött. Ekkor kezdett énektanárhoz járni, azóta pedig rendszeresen melegít és gyakorol, hogy hangját karban tartsa.

Könyvében Joel Mclver nyolcadiknak sorolta a száz legnagyobb metal gitáros között, míg a Hit Parader 24. helyen könyvelte el a legnagyobb metalénekesek listáján. A Rolling Stone híres, minden idők legmeghatározóbb gitárosai listáján 87. helyen végzett. A Metallicaval közösen kilenc Grammy-díj nyertese, tíz stúdió albumot, négy live albumot, két bővített változatot és 37 single-t adott ki.

A banda jelenleg az USA-ban turnézik augusztus közepéig. Bár a bandáról mindenki hallott már, vajon mennyire ismeri a nagyérdemű a zenekart és annak ikonikus frontemberét?

Minden kérdés megválaszolására 45 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: James Hetfield Lars Ulrich és Kirk Hammett a Metallica együttes zenészei 2022. július 8-án Lisszabonban, Portugáliában. Fotó: Pedro Gomes/Redferns)