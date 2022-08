Durván elszállnak az árak, a rezsinövekedés padlóra küldhet színházakat

A színházakat sem kíméli a rezsinövekedés. A kormány energiaárakra vonatkozó rendelete sokszorosára növeli a teátrumok működési költségeit. A legtöbb színházban ez azt jelenti, hogy újra kell gondolniuk a már tervezett előadásokat, a játszási napok számát. Amit mindannyian szeretnének elkerülni,

Sok helyen még nem tudják, hogyan jutnak majd pluszforrásokhoz, kitől kaphatnak segítséget, támogatást. A magánszínházak gőzerővel keresik a megoldást, az önkormányzati támogatású háttérrel is rendelkező teátrumok abban bíznak, hogy az egyre szűkülő keretekből gazdálkodó képviselőtestület figyel majd rájuk. Az intézményvezetők leginkább a fűtési szünet démonát próbálják távol tartani.

A dunaújvárosi Bartók Színházban az elmúlt hetekben folyamatosan tanácskoztak, erről Őze Áron, a színház igazgatója tájékoztatta az Indexet. Azt mondta, válságegyeztetésben „sajnos már rutint szereztünk a pandémiás időszakban. Most is terveztünk egyik nap, aztán másnap újra terveztünk, hiszen jöttek új és újabb szempontok – katatörvény, energiaárak, rezsi – a költségvetésünk átpozicionálásához”.

A Bartók Színházban nincs gázfogyasztás, mindent árammal oldanak meg. Őze Áron azt mondta, hogy 2022. augusztus 1-jén megállapodást kötöttek a szolgáltatóval, ami a teátrum esetében azt jelenti, hogy

A direktor azt mondta, hogy ez rendkívül jelentős áremelés, miközben ez még szolid érvágásnak számít másokéhoz képest. De akkor is ki kell gazdálkodniuk ezt az összeget.

A Bartók Színház kétirányú támogatásával – közös fenntartója az önkormányzat és a kulturális kormányzat – még biztonságban érezheti magát. A helyi önkormányzattal állandó egyeztetésben vannak, és felvették a kapcsolatot az új kulturális tárcával is.

Őze Áron azt mondta, a kötelező takarékoskodás ellenére szeptembertől már nem tudnak működteti egy városi klubot, ezért ezt fájó szívvel visszaadják a dunaújvárosi önkormányzatnak. Valamint azt is biztos, a színházat a jövőben már nem tudják ingyen vagy óriási kedvezménnyel bérbe adni. A 2022/23-as évadra nyolc bemutatót terveztek, a „belső megszorításaink” miatt azonban hét premiert tartanak. Azt a bemutatót halasztják el a 2023/24-es évadra, amely a téli időszakra esett volna, ebben a helyzetben ezt nem tudják év végén kigazdálkodni.

Mint azt a direktor megfogalmazta:

Dunaújvárosban ugyanakkor rákényszerülnek arra is, hogy csökkentsék a színház játszási napjait csütörtökre, péntekre, szombatra. Ezt a takarékos működési rendet egyelőre 2022. december 31-ig tartják fenn, akkor újra kell egyeztetniük az áramszolgáltatóval. Őze Áron reméli, hogy akkor nem új emelésről, hanem valós csökkentésről tárgyalhatnak majd. Egyébként a „csökkentett üzemmódban” havonta 5-6 előadással játsszanak kevesebbet, mint normál esetben.

A Spinoza Színház magánszínház, nem számíthat arra, hogy a kerülettől vagy a fővárostól kapjon segítséget. Még az is lehet, a Spinoza végleg bezár. Sándor Anna, a Spinoza alapító-tulajdonosának előzetes számításai szerint

A Spinoza Színház idén ünnepli 20. születésnapját, az ünnep mégsem felhőtlen. Sándor Anna az Indexnek így fogalmazott:

A Spinoza jegyárai tizennyolc évig nem változtak, háromezer forint fölé sose mentek. Fontosnak tartották ugyanis a színház elérhetőségét, ezért ragaszkodtak az alacsony árakhoz. A járványhelyzet azonban emelésre kényszerítette a Spinozát, most próbáltak négyezer forint alatt maradni.

A mostani helyzetben azonban 70 férőhely esetében ez már önmagában nem tud rentábilis lenni. Sándor Anna drámaian fogalmaz:

Egyértelműen gondolkodunk nemcsak a téli, de azt követően a végleges bezáráson is. Nemcsak a rezsiköltségek, hanem a többi tényező áremelkedése miatt is. A rezsi miatt mindenki emeli az árait, ahogyan az adózási változások miatt is. Már a járványhelyzet okozta lezárások után is érezhető volt a változás, ami a nézők kultúrafogyasztását illeti. Erről a »luxusról« való lemondás lesz az első a most kezdődő időszakban. Ha valaki mégis áldozni tud erre, akkor kevesebbszer és kevesebbet. Márpedig minden fővárosi színház ugyanarra a nem túl nagy rétegre lő, aki még színházba jár. Ebben most életben maradni – nagy küzdés lesz. Ha egyáltalán érdemes…