Éneklő krokodilok a szivárvány alatt és Budapest felett

A Harvard Egyetem férfikara, a The Harvard Krokodiloes a hat kontinenst felölelő turnéja keretén belül ellátogatott Budapestre is, hogy olyan helyeken lépjenek fel, mint a Zene Háza, a bazilika és a parlament. A Budai Várban mi is megtapasztalhattuk, hogy mitől is olyan különleges ez a formáció.