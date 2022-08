Szirmai Gergely könyvet ír

Szirmai Gergely videóblogger és filmkritikus, a magyar YouTube első koronázatlan királya, aki a Hollywood Hírügynökség (HollywoodNewsAgency) nevet viselő csatornájával elsőként lett itthon YouTube-partner, illetve 2014-ben sokáig övé volt a legtöbb feliratkozóval rendelkező magyar csatorna, de ami ennél is fontosabb, ő volt itthon az egyik első tartalomgyártó, aki a YouTube-ot mint felületet műsorkészítésre használta.

Szirmai, amióta elindította csatornáját (2011), töretlen népszerűségnek örvend, ennek oka többek között az, hogy egyedi stílusban megfogalmazott, humoros filmkritikáit szakmai objektivitással készíti, és minden kivesézett alkotásból kiemel egy fontos elemet, ami túlmutat a filmen. Kommunikációja nézőivel munkássága elejétől fogva példaértékű, személyisége megnyerő, és több mint tíz év után is kíváncsiak rá az emberek. A filmkritikák mellett egy másik csatornát is üzemeltet AFK Légió néven, ide legfőképp utazásairól készít videókat. Magánéletéről nem igazán beszél, pont ezért amikor mégis, annak jelentősége és súlya van.

Ma találkoztam a kiadómmal. Úgy néz ki aktív könyvírás következik 😎 We got a deal boys!! — Szirmai Gergely (@SzirmaiGergely) August 3, 2022

A videós most Twitteren rakott ki egy semmiből jött bejelentést, miszerint megállapodott kiadójával és nekiáll könyvet írni. A szűkszavú posztból az nem derül ki, hogy ki a kiadó, milyen stílusban és témában íródik a könyv, de az szinte biztos, hogy bármilyen témát is választ, valódi tartalommal fogja megtölteni a lapokat. Szirmai nem az első a családjában, aki írott formában is tartósítja gondolatait, ugyanis nagyapja, Szirmay Endre költő volt.

Mostanában elindult egy hullám, hogy a YouTube-ra tartalmat gyártó videósok könyvet írnak, ám ezeknek a könyveknek a híre nem minden esetben tölti el a nézőket fékezhetetlen várakozással vagy pozitív kritikával. Dezső Bence videós például szerénynek kevésbé nevezhető Sikeres kudarcaim címmel dobott piacra egy könyvet, amit többek között a Fókuszcsoport csatorna néven tevékenykedő Nagy Ádám olvasott fel és elemzett ki a maga módján a YouTube-közönségnek.

A napokban pedig Henry Kettner vlogger jelentette be, hogy könyvet írt Gyengeségeim címmel, életéről, sikereiről és kudarcairól. A bejelentést fiatal követői örömmel nyugtázták, ám az internet nem is olyan rejtett bugyraiban inkább a borító lett beszédtéma, ami kísértetiesen hasonlít Matthew McConaughey Zöldlámpa című könyvének borítójára.

Olvasgatva bizonyos posztok kommentjei között biztosan meg lehet állapítani, legalább annyian várják, hogy Nagy Ádám Dezső Bence könyve után Kettner alkotását vegye górcső alá, mint mi, hogy elolvashassuk, amit Szirmai Gergely fog írni.