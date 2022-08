A 3D-s sellő megbukott, a gyilkos testépítő esélyt sem kapott

A film világában gyakran olyan összegek mozognak, amelyeket ép ésszel felfogni is alig lehet, a siker pedig nem mindig garantált. Akad, hogy a megjelenés előtt elkaszálnak egy filmet még a munkafolyamat alatt vagy az utómunka során, mikor már csak pár hét lenne a bemutatóig. Hasonló bukásként könyvelhető el a Batgirl film, amely Hollywood egyik legköltségesebb eldobott filmje: olyan csúfosan elhasalt a próbavetítésen, hogy a stúdió inkább benyelte a közel 100 millió dolláros veszteséget, mint hogy egy életre megbélyegezzék őket egy elfuserált Batgirl filmért.

Sokszor a nagy stúdió, a sok pénz, a jó rendező meg a híres színész sem garancia egy film sikerére, és fiókban maradnak olyan alkotások, ahol hiába kezdődött meg a folyamat, egyszerűen nem értek a munka végére, vagy épp a közönség előzetes véleménye temette el a filmet. Ezekből a hírhedt művekből szedtünk össze egy csokorra valót, ahol minden akad, mi szem-szájnak ingere.

Interkontinentális, 3D-s sellők

Broadway Brawler

A film, melyet a híres színész/rendező, Lee Grant vitt volna vászonra, olyan sztárokat akart felvonultatni, mint Bruce Willis és Maura Tierney, a produkció mögött pedig maga a Disney állt. A sporttémájú romantikus film előkészületei megtörténtek, és már 20 kőkemény nap lement az éles munkából, mikor bedőlt a kártyavár. Willis elégedetlen volt a munkatársak zömével, és erős konfliktusok alakultak ki. Hiába költötték el már a büdzsé felét (amely nagyjából 28 millió dollár volt), a további munka esélye a nullára csökkent. A Disney persze Willisen verte le a port, akivel szemben perre is mentek, ezért Bruce kénytelen volt három filmet is minimális fizetésért elvállalni, hogy a veszteségeket kompenzálja. Ez a három alkotás az Armageddon, a Hatodik érzék és A kölyök volt.

Empires of the Deep

A 3D-s fantasyalkotás, ahol mélytengeri sellőbirodalmak ütköztek volna meg, egy amerikai–kínai koprodukciónak indult. Többek között ez is lett a veszte, mivel a két filmes kultúra erősen más elképzelésekkel élt a dolgok működéséről, a politikai különbségek sem segítették a film alakulását, valamint a kommunikáció sem volt zökkenőmentes. Volt, hogy színészeket nem engedtek be az országba, mások életveszélyes munkakörülményekre panaszkodtak, és hiába voltak olyan nevek megbízva a produkció tető alá hozásával, mint James Cameron vagy Randall Frakes, a végeredményen ez mit sem változtatott. A filmet, amely 2014-ben jelent volna meg, teljesen elengedték azzal a 130 millió dollárral egyetemben, amely a gyártására ment el.

Két hét is elég egy természeti csapáshoz

Blackbird

Bár tucatnyi ehhez hasonló című alkotás készült az évek során, a közhelyes kémfilm, amelyben a főszereplő egy visszavonult ügynök, aki múltjától menekülve night klubot nyit a Karib-térségben, leginkább egy elfuserált, túlköltekezett, középszerű magyar nagyjátékfilm érzetét kelti. A címszereplő sem segít a helyzeten. Ő Michael Flatley, a híres táncművész, aki egyszerre főhős, író és rendező is a produkcióban, ami már önmagában sejtet valamit. A filmet 2018-ban tervezték bemutatni, és eddig egyetlen nyilvános vetítés történt, ahová sem szakmabeliek, sem kritikusok nem kaptak meghívást. Azóta spekulációk hada kering a film körül, holott Flatley bejelentette, hogy már készül is a második rész, miközben az elsőt se látta még senki. Jelen állás szerint ősszel szeretnék bemutatni a művet, kizárólag az ír mozikban, ami szintén felvet néhány kérdést.

CobraGator

Talán egy ilyen című filmnél el sem kell kezdeni magyarázni, hogy mi volt a probléma, de azért pár szó erejéig belemegyünk a sztoriba. Adott egy őrült tudós, aki összeházasítja a királykobrát az aligátorral, majd tehetetlenül figyeli, ahogy a lény gyilkolja a népet. Eposzi, művészi, fantasztikus (vagy mégsem). Főszereplőnek még Michael Madsent is sikerült beszervezni, aki olyan filmekben szerepelt, mint a Kill Bill 2 vagy Fedőneve: Donnie Brasco.

Beszédes, hogy a forgatást két hét alatt le is zavarták, és mindössze egy trailer maradt az utókorra. A filmet eredetileg a SyFy tévécsatornán mutatták volna be, ahol olyan híres műsorok startoltak anno, mint Steven Spielberg Harmadik típusú emberrablások műsora, és a mai napig a tíz legnézettebb csatorna között szerepel Amerikában. A csatorna gyakran tűz műsorra B kategóriás filmeket független stúdióktól, de úgy fest, a ZS kategória még nekik is sok volt.

Kaleidoscope / Number 13

A film legendás alakja, Alfred Hitchcock sem volt mindig szerencsés a filmjeit illetően. Már debütálása, a Number 13 sem került vászonra, mivel a költségek túlfutottak, a pénz elfogyott, és a gyártás leállt. Ez még 1922-ben történt, majd 1964-ben újra vakvágányra jutott a Kaleidoscope című filmmel, ami a Téboly című 1972-es alkotásának az előfutára. A film eredetileg egy korábbi, A gyanú árnyékában című alkotás előzménytörténeteként szolgált volna. A történet egy fiatal testépítőről szólt, aki nőket csal csapdába, és végez velük. Az alapötlet valós személyek és események kapcsán ugrott be Hitchcocknak, majd több írót is megkeresett, hogy formálják kész történetté elképzelését. Nagy nehezen talált is valakit, de az ő munkáját sem tette egyszerűvé. A film három tetőpontja három külön helyszínre fókuszált: gyilkosság egy vízesésnél, egy üzemen kívüli hadihajón, valamint egy olajfinomítóban. Ennek ellenére a fő kritika a filmmel szemben mégis az volt, hogy a főhős maga lett volna a gyilkos, így szükségtelenül sok szex és erőszak került volna a vászonra. A Universal stúdió egy fillért sem adott a rendezőnek, aki olyan szélsőségekig ment el az alkudozásban, hogy akár egymillió dollárból is kihozza a filmet, és ha kell, csakis ismeretlen színészekkel fog dolgozni. Kiszemeltjei között mégis olyan színészek szerepeltek, mint Robert Redford, David Hemmings, valamint Michael Caine.

(Borítókép: Jelenet az Empires of the Deep című filmből. Fotó: IMDb)