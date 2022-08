Háborús bűnösnek nevezte Joe Bident a Pink Floyd társalapítója

Waters a CNN munkatársával beszélgetett azokról a politikai nézetekről, amelyeket a rocklegenda nem szégyellt fitogtatni új, „This Is Not A Drill” című koncertkörútján, ahol Waters egy „Háborús bűnösök” című montázst is bemutatott, amit Joe Biden fotójával illusztrált.

Joe Biden szította a tüzet Ukrajnában, hogy a háború kirobbanjon. Ez hatalmas bűncselekmény. Miért nem bátorítja az Amerikai Egyesült Államok Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt tárgyalásokra Oroszországgal, elkerülve ennek a szörnyű háborúnak a szükségességét, amely olyan sok emberéletet követel?

– tette fel a kérdést a zenész.

A CNN munkatársa rámutatott, hogy Ukrajnát megszállta Oroszország, mire Waters azt mondta, hogy az egész válságot történelmi kontextusban kell elemezni.

A történelmet kell nézni. Ez a háború alapvetően a NATO akciójáról és reakciójáról szól

– jelentette ki Waters, aki szerint az Ukrajna körüli konfliktus már 2008-ban elkezdődött. Korábban Waters elítélte az orosz hadműveletet: bűnös hibának, egy gengszter cselekedetének nevezte, és azonnali tűzszünetre szólított fel. Egyúttal a NATO bukaresti csúcstalálkozójára is utalt, ahol támogatták Ukrajna és Grúzia azon szándékát, hogy végül teljes jogú tagjai legyenek a szövetségnek.

Az interjúban a Pink Floyd brit frontembere és Smerconish heves szóváltásba keveredett Amerika második világháborús szerepéről is. Waters azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem nevezhető „felszabadítónak”, hozzátéve, hogy Washington csak a Pearl Harbor elleni japán támadás miatt lépett be a háborúba. A CNN riportere erre azt mondta, hogy az Egyesült Államok egyébként is belépett volna a háborúba.

A második világháború témájánál maradva a zenész azt mondta: „23 millió orosz halt meg, hogy megvédjen téged és engem a náci fenyegetéstől.”

Waters ezután a következő kérdést tette fel: „Mit tenne az Egyesült Államok, ha a kínaiak nukleáris rakétákat lőnének Mexikóra és Kanadára?”

„A kínaiak túlságosan el vannak foglalva Tajvan bekerítésével, miközben mi itt beszélünk” – vágott vissza Smerconish.

A teljes interjú itt tekinthető meg:

(Borítókép: Joe Biden. Fotó: Evan Vucci / Pool Reuters)