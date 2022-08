Amikor a serdülőkor ösztönös lázadása művészetté fejlődik

Szeptember 20-ig látogatható az „SSH-Graffiti.Streetart.Kortárssh” című tárlat a GalleryMAX-ban. A kiállításban a graffiti szubkulturális és organikus fejlődését rendkívül érdekes történeteken keresztül ismerhetik meg a vizualitásra fogékony látogatók. Árvay Márton – Trans One, Blik Dániel, Fork Imre, Rapa 73, Soopercrapz, Tóth Balázs és a Void művei is megtekinthetők.

„A graffiti szubkultúra hatalmas, organikusan fejlődő, univerzális platform. A műfaj és benne minden alkotó behatárolhatatlan, ösztönös, integráns individuum. Egyéni és egyedi történetek, inspirációk sokaságának hordozója. Egyszerre van jelen a vidékeken és a nagyvárosokban, titokban férkőzik be a tudatalattinkba. Bárki számára hozzáférhető, érthető, a maga módján könnyen e sajátos világ részesévé válhat” – olvasható a kiállítás sajtóközleményében.

A graffiti „divatjelenségként és szubkultúraként a nyugati világban az 1960-as évektől terjedt el, bár a korai street art példái már Brassai Párizs, éjszaka című albumában megjelentek”, de azt is tudjuk, „Pasquino szoboralakján ilyen utcai kommunikáció” már az antikvitásban, Rómában is létezett. Az 1980-as években Basquiat és Keith Haring emelték a műfajt az egyetemes képzőművészet szintjére. A graffiti Magyarországon a rendszerváltás után, az 1990-es években élte fénykorát. Azóta is folyamatosan korrelál a képzőművészettel, egyre nagyobb hatást gyakorol az alkalmazott művészetekre.

A Gallery MAX SSH-Graffiti.Streetart.Kortárssh című kiállítás anyaga nem archaizál, nem tematizál, csupán jóízűen válogat, esztétikus sokszínűséget mutat. Érdekes történeteket láttat, amelyek jól illusztrálják a műfaj meghatározó szerepét a kortárs vizuális kultúrában.

A kiállító alkotók:

0036 Mark, Árvay Márton – Trans One, Blik Dániel, FORK Imre, Horváth Attila – Official, Classic, juditbernadett79, Lachner Ádám, Miss KK, MNU, Nikon One, Petyka, Plank Antal – Mirones, Rapa 73, Soopercrapz, Tóth Balázs, Void

A tárlat a Max City Bevásárlóközpont GalleryMAX kortárs kiállítóterében látogatható nyitvatartási időben 2022. szeptember 20-ig.

(Borítókép: GalleryMAX/Dala Gábor)