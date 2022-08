Válások, öngyilkosság – az írónő élete olyan mozgalmas, mint a regényei

„A románcok királynője” Danielle Fernandes Dominique Schuelein-Steel néven született New Yorkban a német Löwenbrau sörgyáros dinasztiából származó apától és portugál anyától. Mélyen vallásos nevelést kapott, kiskorában saját bevallása szerint apáca akart lenni.

Gyerekkorát Franciaországban töltötte, szülei válása után, hétévesen tért vissza apjával Amerikába. Mozgalmas, de magányos gyermekkorában a könyvek jelentették a társaságot, már akkor történeteket írt, s divattervezőnek készült. Álmait betegségek sorozata miatt kellett feladnia, még diplomáját sem tudta megszerezni – írja az MTVA Sajtóarchívuma.

Az angolul, franciául, spanyolul és olaszul is kiválóan beszélő Steel az írásra nyergelt át, reklámszövegíró, majd egy PR-cég alkalmazottja lett. Első könyve 1973-ban jelent meg, honoráriuma mindössze 3500 dollár volt.

Újabb kézirataira nehezen talált kiadót, karrierje csak 1978-tól ívelt fel.

Azóta viszont 189 könyve jelent meg a világ 69 országában, 43 nyelven, azaz évente három-négy kötettel örvendezteti meg rajongóit. Műveiből már 800 millió példányt kapkodtak el, az írónő így anyagilag is rendkívül sikeres, vagyonát 325 millió dollárra becsülik. A Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, mert ő az egyetlen, akinek 390 egymást követő héten át legalább egy műve szerepelt a New York Times bestsellerlistáján, könyvei alapján kéttucatnyi film készült.

Öt házasság, öt válás

Műveit a kritika pihekönnyű szórakoztató irodalomnak, stílusát sekélyesnek, szereplőit életszerűtlennek minősíti, szemére vetik, hogy történetei egy kaptafára készülnek, de ez sem őt, sem olvasóit nem zavarja. Hősnői általában erős és ragyogó nők, akik az útjukat álló nehézségeket legyőzve jutnak el a szerelemhez és a sikerhez.

Saját magánélete legalább olyan mozgalmasan alakult, mintha ő vetette volna papírra: tizennyolc évesen ment először férjhez egy francia bankárhoz, egy év múlva lányuk született.

Második, rablásért és nemi erőszakért elítélt férjét egy börtöninterjú közben ismerte meg,

és még a rácsok mögött mondták ki egymásnak az igent. Ez a házasság sem tartott sokáig, és Steel egy nappal a válás után egy Bill Toth nevű férfinak nyújtotta kezét. Harmadik férjének heroinfüggősége miatt gyűlt meg a baja a törvénnyel, Steel ebből a frigyből két év múlva, nyolc hónapos terhesen lépett ki.

Negyedszerre saját társadalmi köreiből választott, gazdag borkereskedő férje örökbe fogadta gyermekeit, a család a következő évtizedben öt gyermekkel gyarapodott. Akárcsak regényeiben, a napsütésre ismét ború következett, 1995-ben elváltak, az írónő egyik fia két évvel később öngyilkos lett. Az örök optimista Steel ötödször is megpróbálkozott a házassággal egy bankár oldalán, de két év után ismét beadta a válópert.

Napi húsz óra munka

A munkamániás írónő naponta legalább húsz órát, időnként még ennél is többet dolgozik 1946-ban készült mechanikus írógépén, olykor egyszerre öt könyvön is, és szigorúan kerüli a folytatásokat. A számítógépeket nem kedveli, e-mailt csak végszükség esetén használ, mert szavai szerint azok többségét rossz címre küldi, a beérkezetteket meg véletlenül kitörli.

Magánéletét óvja, visszahúzódó természet lévén interjút csak ritkán ad, azt viszont elárulta, hogy fél a repüléstől, kedvenc tévésorozata pedig a Downton Abbey. Az irodalom mellett kortárs galériát működtet, parfümöt is piacra dobott, egyik alapítványa a fiával történt tragédia nyomán mentálisan sérült gyermekeket, egy másik hajléktalanokat támogat.