Mácsai Pál már visszatérő vendég Pannonhalmán

Az Arcus Temporumon ezúttal is a klasszikus és a kortárs művészet lép párbeszédre. Az időívek hídjának két pillérét idén a barokk mester, J. S. Bach és a kortárs kiválóság, Lera Auerbach zenéje adja. Korunk „reneszánsz művésze”, a kiváló karmester, zongorista és zeneszerző zenei kuriózumként saját szonátájának európai premierjét játssza a fesztivál művészeti vezetőjével, Keller András hegedűművésszel.

Fotó: Arcus Temporum

Keller András, az Arcus Temporum művészeti vezetője ezúttal is a zenei élet elitjét hozza el a Pannonhalmi Főapátságba. Lera Auerbach mellett többek között a Concerto Budapest, a Keller Quartet, az Anima Musicae, a Classicus Quartet, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedű-, Csalog Gábor és Berecz Mihály zongora-, Kaczander Orsolya fuvola-, Perényi Miklós gordonka- és Fenyő László csellóművész előadását élvezhetik a vendégek.

Az irodalmi programok nézői a szervezők szerint könyörtelenül őszinte és megrendítő színházi felolvasóestre készüljenek, hisz az előadás alapját adó novella is ilyen.

Nádas Péter személyes halálélményét írta meg Saját halál című művében, amely Dömötör András rendezésében elevenedik majd meg a színpadon

Fullajtár Andrea, Hegedűs D. Géza, Ötvös András és Varnik Krisztián közreműködésével.

Az íróval személyesen is találkozhatunk, Nádas Pétert – mint a fesztivál irodalmi díszvendégét – Bazsányi Sándor irodalomtörténész, esztéta kérdezi majd. A szerző kiemelkedő fotóművész is, pannonhalmi fotótárlata különleges látásmódjába enged bepillantást. A fesztiválon Várszegi Asztrik és Mácsai Pál spiritualitásról, kultúráról és művészetről beszélget majd. Mácsai visszatérő vendége a fesztiválnak, szinte már „hazajár”.

Spirituális élmények

A gazdag programkínálat a spirituális élményekben teljesedik ki. A fesztivál vázát a szerzetesközösség imádságos napirendje adja, amely több mint ezer éve határozza meg a pannonhalmi bencések életét. Minden testvér amator loci, azaz a „hely szerelmese”. Erről a különleges, hagyományokban gyökerező kötődésről tesznek tanúbizonyságot minden egyes alkalmon, amit az Arcus Temporumon felkínálnak.

A szerzetesek személyesen is vezetnek sétákat, be lehet járni velük a levendulást, az illatmúzeumot, az újjászületett orgonákat is, beletekintve egy kicsit a mindennapjaikba és az apátság működésébe. Ezen a három napon nemcsak a monostort és gyűjteményeiket, de valamiféleképp az életüket is megosztják a vendégekkel.

A fesztiválról az Index Kulturális rovatának szombati arútluK podcastjában többet is hallhatnak majd Dejcsics Konrád atyától, a fesztivál igazgatójától.