Henry Fonda nyugodt, balhéktól mentes életet élt, pedig magánéletét jelentősen meghatározta a nőkhöz fűződő viszonya. A viszony sok esetben szó szerint volt értendő nála, ezt számos házassága is bizonyítja, valamint a nők körében elterjedt hírneve, amit Hollywoodban tapadt rá.

A huszadik század egyik legmeghatározóbb színésze volt, az amerikai filmgyártás, de még a Broadway is a nagy klasszikusok között tartja számon. Nevét olyan hírességek között emlegették mint John Wayne, James Stewart vagy Humprey Bogart.

Gyerekkorában még esze ágában sem volt, hogy színész legyen. Nyomdász édesapja inkább a betűk felé terelte figyelmét, bár az öreg nem tartotta sokra azt, ha valaki abból él, abból, amit leír. Aztán, ahogyan az lenni szokott, a fiatal Henry Fondáról kiderült, hogy tehetsége van a színészmesterséghez. Ebben nyilván az is szerepet játszott az is, hogy soha semmit nem vitt túlzásba, visszafogott stílusa és férfias ábrázata miatt a filmgyártás is hamar felfedezte magának.

Hideg, kék színű szem

Amikor Sergio Leone felkérte Fondát élete egyik leghíresebb szerepére, az úgynevezett spagettiwestern már a fénykorát élte. Leone már leforgatta híres trilógiáját (Egy maréknyi dollárért; Pár dollárral többért; A Jó, a Rossz és a Csúf), Fondának éppen a legjobb barátja, a Csúf Tuco szerepét játszó Eli Wallach magyarázta el, miért érdemes elfogadnia a gonosz szerepét. Leone azt ráadásul egyenesen Henry Fondának ajánlotta.

A szerep olyannyira illett Henry Fondára, hogy nála gonoszabb gazembert talán nem is láttunk azóta a westernfilmek zsánerében, de az is igaz, hogy ezzel iskolát is teremtett, azaz: hogyan nézzen ki a vásznon egy szocio- és pszichopata gonosz.

Henry Fondát sokan féltették attól, hogy ez a szerep majd megváltoztatja a róla addig kialakított hős, szerethető ember mintaképét (Érik a gyümölcs, Apacserőd, Háború és béke, Tizenkét dühös ember), de éppen ellenkezőleg történt: rajongói még jobban szerették, imádták.

Az alábbi kvízben erre az egészen kivételes tehetségű színészre emlékezünk.

Minden kérdés megválaszolására 40 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Henry Fonda 1945 körül. Fotó: Silver Screen Collection / Getty Images)