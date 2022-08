A gyilokfolyosón is lehet most sétálni Pannonhalmán

Nagy feltűnést keltett az Index szerkesztőségében Konrád atya, hiszen ritkán találkozik az ember habitust – más néven csuhát – viselő bencés szerzetessel. Hacsak nem utazik el Pannonhalmára, ahova most több okból is érdemes ellátogatni, az Arcus Temporum fesztivál ugyanis 2022. augusztus 26–28. között számtalan zenei, irodalmi és képzőművészeti programot kínál. A podcastban Dejcsics Konrád fesztiváligazgatóval szerzetesfutásról és Kispál-szövegeken alapuló hittan érettségi tételekről is beszélgettünk.