Először 2020-ban jelentette be a Netflix, hogy készül a Vaják előzménysorozata, a The Witcher: Blood Origin, azaz A vér eredete. A forgatás 2021-ben kezdődött, júliusra be is fejezték, ám idén áprilisban a szereplők visszatértek a díszletbe.

Egy ekkora produkció esetében az utóforgatások nem szokatlanok. Igen ám, de most kiderült, hogy nem csak pár jelenetről volt szó, hanem rendesen átdolgozták az anyagot, ugyanis az eredetileg 6 epizódból csak egy 4 részes sorozatot kapunk – olvasható a Collider oldalán.

Arról nincsenek információk, hogy az eredeti tervből mennyit változtattak a vágószobában, de a jelek szerint A vér eredete első és utolsó epizódja nagyjából ugyanaz maradt, ám az évad közepét sűríteni kellett.

A Vaják története előtt 1200 évvel játszódó A vér eredete a Szférák Együttállásának történetét meséli majd el, azt az eseményt, amely a tündék, emberek és szörnyek dimenzióinak egybeolvadásához vezetett. Ez volt mindennek a kezdete, tehát az első Vaják megalkotására is fény derül majd.

A két produkció között az egyetlen közvetlen kapocs Jaskier, a bárd, aki gyakran utazik Geralt oldalán, ő énekli meg a szörnyvadász legendás történeteit. Állítólag az újraforgatás nemcsak arról szólt, hogy lerövidítették a sorozatot, hanem Jaskier karakteréből is többet kért a csatorna, így a bárd valószínűleg plusz villanásokat kapott.

A vér eredetének első teasere a Vaják második évadának stáblistája után fedte fel először magát.