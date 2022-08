Égető kérdéseket boncolgat az idei PLACCC Fesztivál

A politikai-társadalmi apátiával szembeállítják a horizontális, közvetlen demokratikus párbeszéd lehetőségét, a klímapánikkal az érzékeken keresztül történő megértést, a posztpandémiás traumával szembe pedig az együtt mozdulást. A magyar, brit, dán, olasz és osztrák művészek projektjei mellett meghívtak egy ukrán és egy belorusz előadást is, amellyel közvetlenül kívánnak reagálni az immár fél éve tartó háborús helyzetre.

A PLACCC 2022 programjait négy hívószó köré csoportosították: Discuss, Sense, Move, Feel (beszélgetés, érzékelés, mozgás, érzés).

A brit Kaleider kollektíva Pig című installációja és Szabó Renáta Híd című performatív akciója a művészet segítségével, az alkotásokon keresztül kíván teret nyitni a párbeszédnek.

2021-ben elindították a többévesre tervezett Sensing the City programot, amely az égető környezeti kérdésekre az interdiszciplináris megközelítés eszközével reagál. Idén nemzetközi résztvevőkkel rendezik meg: dán, olasz, brit és magyar művészek az ötnapos rezidenciaprogram eredményét mutatják meg a fesztivál keretében.

A Juhász Kata Társulat és az osztrák Cie. Two in One Mindennapi cirkuszaink című helyspecifikus előadása, valamint Mészáros Máté A távolság mechanikája című részvételi sétája a közös mozgáson keresztül fedezi fel a köztereket, aMeetlab társulat Lézertricikli című köztéri akciója pedig folyamatos mozgásban lesz a városban.

Végül míg az ukrán Daria Pugacsova I will close the sky so you could breathe című köztéri előadása a háború elől való menekülés művészi feldolgozására tesz kísérletet, addig a belorusz alkotónégyes, Igor Sugalív, Szergej Sabohin, Alekszandra Kononcsenko és Marina Dasuk The body your are calling is not available című produkcióján keresztül érzékelteti az autoriter rezsim elnyomásának borzalmait.

(Borítókép: Daria Pugacsova)