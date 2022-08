Azok lépnek itt fel, akik még adtak ki bakelitlemezt

A Szent István-napi programokhoz tavaly csatlakozott a RETRO Tabán programsorozat, amely idén is négy napon keresztül, 2022. augusztus 18-tól 21-ig tart. A koncerteket szabadtéri fotókiállítás kíséri, ami a legendás fellépőkkel együtt igazi időutazást kínál az idősebbeknek és a fiataloknak is.

Paul McCartney-t megkérdezték egyszer, meddig lehet a popszakmát „űzni”, mire úgy válaszolt, hogy a Beatles korában még úgy gondolta, a sportolókhoz hasonlóan 30-40 éves korukig, de ma már ezt két dolog határozza meg: az igény és az egészség. A nagy öregek pedig – közel a 70-hez, vagy már azon is túl – bírják, úgy tűnik, a show-biznisz tényleg fiatalon tart.

Igényből sincs hiány, és ez a világjelenség hazánkra is igaz: az első generációs pop- és rocksztárok, a beatkorszak nagy öregjei telt házas koncerteket adnak, amelyekre nemcsak az idősebb nemzedék, hanem a fiatalabbak is tömegestül mennek. Ha van rá mód és tér, akkor nagyszülők és unokák együtt is részt vehetnek ezeken a koncerteken, a Tabánban pedig abszolút van rá lehetőség, hogy két- vagy háromgenerációs bulivá váljon a program:

akik a rendszerváltás előtt még a fára mászva figyelték a kedvenc zenekarukat, azok most már az unokájukkal a nyakukban élvezhetik a jól ismert slágereket.

A legendás helyszínen közel 50 éve volt az első, május 1-jéhez kapcsolódó szabadtéri koncert: a rendszerváltás előtti korszak 1987-ig tartott, 1997-ben pedig – a magyar kultúra megbecsült részeként – újraindult a május 1-jei koncertek sora, nem mellesleg egyébként 500 méterre a legendás Budai Ifjúsági Parktól, ahol anno szintén sokat játszottak ezek a zenekarok. A tabáni koncertek olyan sikeresnek bizonyultak, hogy tavaly már az augusztus 20-i, Szent István-napi események részévé vált a RETRO Tabán néven futó program, amely egyfajta esszenciáját adja a május 1-jei koncerteknek – de úgy is mondhatnánk, hogy az Ifipark átköltözött a Tabánba.

Nagy öregek, élő dalok

Igazi nagy öregek, legendás zenészek lépnek itt fel, igazi nagy slágerekkel, amelyek még mindig élő dalok, kiállták az idő próbáját. Az idei programból egyedül talán a Back II Black „lóg ki”, hiszen ők inkább már a 90-es évek világát idézik, de az rájuk is igaz, hogy itt olyanok lépnek fel, akiknek múltjuk van, akik még adtak ki bakelitlemezt, akiket játszik a Retro Rádió. A konferansziék is a Retro Rádió műsorvezetői lesznek: csütörtökön Jurásek Balázs, pénteken Várkonyi Attila, szombaton Abaházi Csaba, pénteken pedig Dénes Tamás.

Az idei RETRO Tabán programjában a koncertek mellett mindenképp érdemes lesz megtekinteni a helyszínen a korabeli és a rendszerváltás utáni koncerteket megörökítő szabadtéri fotókiállítást, így még komplexebb lesz az élmény. A 12 totemoszlopon közel 50 archív kép látható, amely – az ingyenesen látogatható koncertekkel együtt – izgalmas időutazás fiataloknak és az idősebbeknek is. Így a RETRO Tabán igazi családi program lehet.

Íme a 4 napos zenei kínálat:

2022. augusztus 18., csütörtök

18:00 Mobilmánia

19:00 Deák Bill Gyula

20:00 Nagy Feró és a Beatrice

2022. augusztus 19., péntek

18:00 Back II Black

19:00 Hevesi Tamás

20:00 Szikora Róbert és az R-Go

2022. augusztus 20., szombat

17:00 Abaházi RT

18:00 Török Ádám és a Mini

19:00 P. Mobil, vendég: Tunyogi Bernadett

2022. augusztus 21., vasárnap

18:00 Takáts Tamás Blues Band

19:00 Dinamit

20:00 EDDA Művek

