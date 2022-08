Miklósa Erika: Haza – ez az, amit sosem lehet kiszakítani belőlem

Szombaton a Sándor-palotában adták át a Magyar Szent István-rendet, amit idén Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekesnek és Rofusz Ferenc Kossuth-díjas rajzfilmrendezőnek, a nemzet művészének ítéltek oda. Miklósa Erika egy hosszú Facebook-bejegyzésben fejtette ki, hogy mit jelent számára ez a kitüntetés.

A békességben élés legyen közös programunk – írja Miklósa Erika, akit a legnagyobb állami kitüntetéssel, Magyar Szent István-renddel díjaztak. Ezt a kitüntetést rendszerint olyan személyeknek ítélik oda, akik pályájukkal, életművükkel, nemzetközi sikereikkel az ország fényét emelik, így nem csoda, ha egy művész ilyenkor számot vet, és elgondolkodik azon, milyen üzenetet közvetíthet munkájával.

Amióta csak megtudtam, hogy augusztus 20-án Magyar Szent István-renddel tüntetnek ki, azóta próbálom megfogalmazni ezeket a gondolatokat. Az elején nem ment. Aztán egy hetet Kolozsvárott voltam, s valójában ott kezdte el diktálni a szívem ezeket a mondatokat. Ha olykor – a harmincéves pályámon – elgyengültem is a cél előtt, sosem adtam fel, s nyugodtan fordulhattam tanácsért a szívemhez. Lehet, hogy a szív törvénye szerint élek?

A kiskunhalasi születésű operaénekes a bejegyzésében Gregor Józsefről is megemlékezett, aki mentorként, kollégaként és tanárként is jelentős szerepet töltött be a életében. Mint írja, egyre többször jutnak az eszébe Gregor József tanításai, aki szerint a legfontosabb és legnagyobb feladatunk embernek és jónak lenni, főként egy megrémült világban. Ez az elismerés többek között ezért is emberségre ösztönzi Miklósa Erikát, aki szerint jónak lenni ugyan nehéz, de nem érdemes másnak lenni.

Haza – ez az, amit sosem lehet kiszakítani belőlem. És úgy veszem, hogy a Magyar Szent István-rend egy »intelem« is, hogy a kitüntetést a hazámtól kaptam, Magyarországtól. Még sokáig szeretném megszolgálni ezt. Hiszek abban, hogy a hit és a humánum soha nem lehet túl sok, soha nem elég belőlük, és a szakadékok soha nem áthidalhatatlanok.

Erre az utolsó gondolatra erősített rá pár sorral később, amikor kifejtette azt a vágyát, hogy a békességben élés legyen közös programja mindenkinek, majd gratulációját fejezte ki Rofusz Ferencnek, aki szintén átvehette a Magyar Szent István-rendet.