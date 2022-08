Idén tavasszal jelent meg a Kobunsha Kiadónál Rubik Ernő A mi kockánk (The Puzzle of Us All) című könyve, amelyben a világhírű építész, dizájner, feltaláló életében először írja meg a kocka igaz történetét és a gondolatait arról, hogy miként is formálta a felfedezése a művészet, a tudomány vagy épp a kreatív ipar világát. Korunk egyik legnagyobb hatású magyar alkotója szót ejt életfilozófiájáról, az oktatásról vagy épp a játék fontosságáról.

A könyv Magyarországon két éve az Open Books kiadónál jelent még, és a hazai ismeretterjesztő könyvek között egyedülálló módon immár több mint 17 nyelvre lefordították, megjelent a világ legnépesebb országaiban, Kínától az USA-n át egészen Franciaországig. A szerzővel a könyv hazai megjelenésekor az Index exkluzív interjút készített, amelyben arról is szó esett, hogy lényegében már 1983-ban megírta a gondolatait, és két éve csak aktualizálni, felfrissíteni kellett azokat a kiadó felkérésére.

A könyv lehengerlő hazai és nemzetközi sikere a szerző és a kiadó reményeit is felülmúlta. Dacára annak, hogy Magyarországon sokan tartották és tartják ma is Rubik Ernőt példaképnek.

No de ki gondolta volna, hogy a Japán könyvtárosok ismerik fel elsőként, hogy a könyve olyan gondolatokat tartalmaz, amelyeket minden középiskolásnak fontos lenne megismernie?

Miután az Országos Iskolai Könyvtári Tanács kiválasztotta Japánban az idei nyár ajánlott olvasmányai közé, azonnal be is szereztek több ezer példányt a kötetből, hogy valamennyi középiskola könyvtárában helyet kapjon a kötet.

Japánban már órát is neveztek el Rubik Ernőről

Már a Tokióban tartott bemutató is rendkívüli esemény volt a maga nemében. A prezentáción a könyv mellett bemutatták egy limitált szériás Rubik-órát is, ami a kuriózumokhoz szokott szigetországbeli közönség számára is meghatározó élmény volt. Az eseményen beszédet mondott Palanovics Norbert, Magyarország tokiói nagykövete, aki személyesen is figyelemmel követi Rubik Ernő munkásságának hatását a felkelő nap országában, sőt, jelentős szerepe is van abban, hogy a magyar kultúra és innováció nemzetközileg is népszerűsíthető termékei kiemelt figyelmet kapjanak. A magyar kiadó megkeresésére ő is segített utánajárni annak, hogy mi okozhatta Rubik Ernő könyvének különleges sikerét a távol-keleti országban:

„A Rubik-kocka harmadvirágzását éli Japánban, a koronavírus-járvány alatt a kocka eladásai a korábbi többszörösére emelkedtek. A kocka újdonsült sikerét, valamint a 40. évfordulójához kapcsolódó ünnepségeket nagykövetségünk is kiemelten támogatta. 2020-ban az évforduló tiszteletére kiállítást és ehhez kapcsolódóan közösségimédia-kampányt szerveztünk, amelyben jól ismert japán művészek és szakmájuk elismert képviselői a Rubik-kocka által inspirált alkotásokat készítettek. A mi kockánk című könyv japán kiadása ebben a kontextusban, a folyamatos médiajelenlét fenntartása mellett, a fenti fejleményekkel egy időben jelent meg, így nagy volt a várakozás iránta” – fejtette ki a nagykövet.

Rubik-rekordok

A japán jogok eladása hosszú aukciót követően dőlt el alig két évvel ezelőtt. Nagyon ritka, hogy japán kiadó magyar könyvet szeretne kiadni, de Rubik Ernő hatalmas helyi népszerűsége miatt sok kiadó versenyzett a jogokért. Épp akkor ünnepelték a Rubik-kocka japán megjelenésének 40. évfordulóját, maga a kocka egyébként már 47 éves. Az alkalomra nyíló kiállításon Őcsászári Felsége Takamado hercegnő jelenlétében mutatták be a kocka tiszteletére készült műalkotásokat.

Szintén az évfordulóra jelent meg Japánban a világ legkisebb működő Rubik-kockája, amely kb. 2 grammos, és minden oldala 9,9 milliméter hosszú.

Így nem volt meglepő, hogy a könyv japán nyelvű fordítási jogaiért óriási verseny folyt.

„Több kiadó versenyzett, míg végül egy háromkörös aukciót követően a Kobunsha ajánlatát fogadtuk el. Érződött rajtuk, hogy bármire készek lennének azért, hogy ők gondozhassák a japán megjelenést. Különleges élmény úgy foglalkozni egy magyar könyv nemzetközi kiadási jogaival, hogy nem kell senkinek sem bemutatnom a szerzőt. A mi kockánk több mint egy könyv a Rubik-kocka jelenségéről. Rubik Ernő gondolkodásába, elméjébe nyerhetünk bepillantást, a kockán keresztül mutatja meg magát és a világot, amelyre hatással van” – nyilatkozta Halmos Ádám, az Open Books kiadó vezetője.

Rubik Ernő A mi kockánk című kötetét először 2020 őszén Áder János köztársasági elnök mutatta be Budapesten, azóta méltatta a Financial Times, a The Guardian, a The New York Times, az NBC, a Harvard Business Review, a Nature, a Süddeutsche Zeitung, a NZZ Neue Zürcher Zeitung, a De Volkskrant és további sok száz médium világszerte. Az Egyesült Királyságban a kötet kiadója, a Weidenfeld & Nicholson a nagy sikerre való tekintettel, egy évvel a megjelenést követően, 2022 tavaszán puha táblás – paperback – kiadásban is piacra dobta a könyvet.

A mi kockánk tanulságos utazásra invitálja az olvasót a matematika, a pszichológia, az oktatás, a képzőművészet, a dizájn, az építészet és a popkultúra területén. De mi okozhatta a könyv sikerét, egyáltalán, mitől válik sikerré egy magyar alkotás ma Japánban?

Kockától Karikóig

„Kevesen vannak Japánban, akik ne ismernék a Rubik-kockát, ugyanakkor kevesen tudják, hogy Rubik Ernő magyar építész, feltaláló és játéktervező. A nagykövetség egyik legfontosabb feladata a Rubik-kocka projekteken keresztül az, hogy a japánok a kockával Magyarországot, a magyar innovációt, kreativitást azonosíthassák. Az elmúlt időszakban nagyon sokat léptünk előre ezen a téren. Ez a könyv a Rubik-kocka rajongóin túl azokhoz az alkotókhoz és kreatív gondolkodókhoz szól, akik az alkotás folyamatát szeretnék jobban megérteni.

Egy Magyarországot szerető, ismert japán politikus úgy fogalmazott, hogy hazánk a humán tőke nagyhatalma.

Ennek kézzelfogható bizonyítéka Japánban a Rubik-kocka mellett Karikó Katalin munkássága, aki nemrég Tokióban járt, és Japán legnagyobb presztízsű tudományos kitüntetését kapta. Azt is egyre többen tudják a szigetországban, hogy nem a véletlen műve, hogy több mint ötszáz japán orvostanhallgató tanul a magyar egyetemeken. Ezek mind-mind felhívják a figyelmet hazánkra, a magyar innovációkra és kreatív iparra” – foglalta össze a siker titkát Palanovics Norbert.

A japán középiskolások idén nyáron A mi kockánkat olvassák, talán ettől a mi középiskolásaink közül is még többen kedvet kapnak hozzá.

(Borítókép: Rubik Ernő. Fotó: Index)