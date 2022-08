A múzeumot is bezárják Nagyatádon

A vendéglátóhelyek és panziók mellett kulturális intézmény is bezárni kényszerülnek Nagyatádon az áram és a gáz árának emelkedése miatt. Egyelőre csak átmenetileg húzza le a rolót a múzeum, a művészeti galéria, a klubház, de pont ilyen szolgáltatások tennének élhetővé egy kisvárost.

A megnövekedett energiaárak és a várhatóan kisebb vendégforgalom miatt öt hónapra bezár a nagyatádi Hotel Solar – adtuk hírül a Somogy Online beszámolója alapján. Most a Népszava arról ír, hogy információik szerint a négy nagyatádi szállóból csak egy marad nyitva, sőt kulturális intézmények működését is korlátozni kell.

Hosszú évek alatt kialakítottunk egy élhető, működő várost, rengeteg olyan szolgáltatással, melyek hasonló nagyságú településeken nem feltétlenül jellemzőek, s melyeket rendszeresen használnak a helyiek. Most adjuk fel? Zárjunk be mindent? Egyszerűen nem tehetjük meg. Inkább számolunk, racionalizálunk, a falig hátrálunk, s megpróbálunk túlélni

– mondta a lapnak Ormai István, Nagyatád független polgármestere.

A polgármester arról beszélt, hogy az intézményeik rezsije drasztikusan megemelkedett. A gáz éves szinten eddig 99 millióba került, a jelenlegi árakon viszont 365 millió lesz. Vagyis a gázáremelkedés elviszi a költségvetésük tíz százalékát. A városháza és a kulturális központ fűtése megoldott, mivel hasznosítják a gyógyfürdő elfolyó vizét, és uniós forrásból kiépítettek egy geotermikus fűtőrendszert. De így is van egy 170 milliós mínuszuk, kénytelenek megszorításokat bevezetni.

Ormai elmondta, hogy a fűtési szezonra bezárják a múzeumot, a művészeti galériát, a klubházat, az edzőtermet és az ifjúsági klubot, a könyvtár pedig csak heti egy napra lesz nyitva. Vagyis éppen azokat a pluszszolgáltatásokat kell kényszerűségből szüneteltetni fél évre, melyek élhetőbbé tesznek egy települést.

De megsínyli a brutális rezsinövekedést az ellátórendszer is, ugyanis a hat óvodai egységből kettőre lakat kerül a fűtési szezonra, ami három csoportnyi gyereknek – és persze családjaiknak – jelent változást. Azokban az intézményekben, amiket nem zárnak be, csak 20 fok lesz, kivéve a sportcsarnokot: ott várhatóan 15 fok alatt marad a hőmérséklet.

„Tőlünk tizenegyen kerülnek utcára – mondja a lapnak Maróti Andrea, a szintén nagyatádi Park Hotel és Étterem vezetője. – Rengeteget számoltunk, szakértő segítségét is igénybe vettük, de egyszerűen nem találtunk olyan megoldást, hogy nyitva tudjunk maradni, így október 31-től bezárunk. Végleg. Tíz év munkáját tette semmivé a brutális rezsinövekedés. Már a Covid-járvány is komoly nehézséget okozott, de utána úgy tűnt, ha nehezen is, valahogy talpon tudunk maradni, ám az energiaárak ekkora növekedését képtelenség kigazdálkodni.”

Maróti Andrea a lapnak elmondta: 18 szobás hotel és étterem havi gázszámlája a fűtési szezonban eddig 500-600 ezer forintra rúgott, jelen helyzetben viszont 3,5-4 millióra emelkedne. A hotelek bezárása komoly gondot okoz a város gyógyfürdő-turizmusának is, hiszen a vendégek szinte kivétel nélkül a fürdő miatt jönnek Nagyatádra. A dominóelv alapján pedig masszőrök, kozmetikusok, fodrászok, műkörmösök, no és persze a kávézók-éttermek is megérzik majd a vendéghiányt.

A városban több vendéglátóhely is bezár. A cikk szerint a folyamatosan dráguló alapanyag- és beszállítói árak, és persze az elszálló rezsi miatt az idén már többször kellett árat emelni, s egy idő után ezt a vendégek már nem akarják-tudják kifizetni.