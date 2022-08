Ökológiai csodák strandja haláldozati lakomával Örvényesen

Can Togay Jánossal, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális fővárosa művészeti főtanácsadójával, aki filmrendező, forgatókönyvíró, színész, költő, kurátor, valamint Bubla Éva képzőművész-aktivistával beszélgetünk a BALATORIUM ökológiai hétvégéről és arról, hol is tart 2023 Veszprém-Balaton EKF projekt. Előzetesben annyit: fontos az ökológia, de a börtön se mellékes.

A beszélgetésen először tisztázzuk, mi is az a Balatorium-projekt, amely a Balatont érintő ökológiai folyamatokra hívja fel a figyelmet.

Can Togay János egy ideje maga is a Balaton északi partján, Felsőörsön él, és ez fontos szempont volt számára, amikor úgy döntött, hogy hazaköltöznek családjával Berlinből. Számára azért is különleges ez a hely, mert a tó ökoszisztémája nem ér véget a parton.

Ott nagyon sok minden van egymással összefüggésben. Ezt szeretnénk mi tudatosítani, illetve azt a tényt, hogy mennyire sérülékeny ez a rendszer, és ennek a sérülékenységnek magunk is részesei vagyunk.

– mondja.

Bubla Éva hozzáteszi mindehhez a vízgyűjtő területeket, erdőket, legelőket, gyümölcsösöket, és mindent a tó körül. A péntektől vasárnapig tartó Balatorium Ökológia Kulturális Hétvége nevű programsorozatot is úgy állították össze, hogy ezek közül minél többet jelenítsenek meg.

Szombaton és vasárnap az örvényesi szabadstrandon várják a látogatókat. A tudomány és a kultúra szavaktól nem kell megijedni, hiszen jóféle és izgalmas élményekre számíthatnak azok, akik odamennek.

A programok között lesz például a Bojlitor Haláldozati Lakoma nevű performansz, melyben emberi fogyasztásra is alkalmas, ám környezetkímélő halcsalik készülnek és kóstoltatnak. Kínálnak még algakoktélt, iszappudingot, és hasonló csúnya, de finom és egészséges ínyencségeket.

– Mindenki akar valamit a Balatontól, jó lenne, ha ezt megbeszélnék egymással –

mondta a programízelítő után a kívánatos európai szintű ökológiai párbeszédről Can Togay János.

A beszélgetésen szó esik még arról,

mit is jelent slowerálos legelőnyomatolás,

milyen magokat hintünk el, ha séta közben báránybőrbe bújunk,

mit tehetnek a művészek azért, hogy jobb legyen a Balatonnak,

mi kezdődött,

hogyan folytatódik,

hol tehetünk egy rövid kirándulást a végtelenbe,

és hová lesz a sok tudás.

