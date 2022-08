Molnár Áron feljelentette Budaházy Edda férjét szexuális zaklatás miatt

A feljelentéshez vezető incidens a rendezvény végén történt. A Budapest Pride Felvonulás hagyományosan beszédekkel, zenés performanszokkal zárul, ekkor történt, hogy a férfi beszökött a színpadhoz, szitkozódva próbálta megzavarni a rendezvényt, majd megfogta Molnár Áron fenekét.

A színész a legnagyobb hazai LMBTQ civil szervezethez, a Háttér Társaság Jogsegélyszolgálatához fordult segítségért, ami a szervezet Instagram-oldalán is teret kapott.

Azért fordultam a Háttér Társaság jogsegélyszolgálatához, mert példát szeretnék mutatni a hasonló helyzetbe került embertársaimnak, hogy igenis van megoldás, de a csend nem tartozik közéjük

– idézi a bejegyzés Molnár Áron szavait, majd így folytatja:

„Amíg van eszközünk, lehetőségünk és hangunk, addig élnünk kell vele és erőt kell adjunk azoknak, akik félelemben élnek. Ha közömbösek maradunk, vagy elbagatellizáljuk az ügyet, akkor jusson eszünkbe, hogy ez a mi lányunkkal vagy fiunkkal, a mi rokonunkkal vagy ismerősünkkel is megtörténhet. Ha most nem parancsolunk ennek megálljt, akkor ők is áldozatokká válhatnak. A Háttér Társaság Magyarország legrégebbi LMBTQ-szervezete. Hiszem, hogy ügyem a legjobb kezekben van. A csend legitimizálja a félelemre és vakhűségre épülő rendszert. Ne hallgassunk!”

A Háttér Társaság Jogi Programjának munkatársa, dr. Polgári Eszter is megszólalt az ügyben:

Sajnos az ilyen incidensek olyan gyakoriak, hogy hajlamosak vagyunk szemet hunyni felettük. Pedig ez egyértelműen sérti az emberi méltóságot és bűncselekménynek is minősül, éppen ezért is tartjuk fontosnak azt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy érdemes ilyen esetekben feljelentést tenni.

Hozzátette, hogy a rendőrségtől gyors reakciót várnak, hiszen jó lenne precedenst teremteni és egyértelműsíteni, hogy az ilyen magatartás elfogadhatatlan.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.