Két éve halt meg a Marvel-filmek Fekete Párduca, Chadwick Boseman. Legismertebb alakítása a szuperhőskarakter T'Challa, azaz a Fekete Párduc. Karrierje kezdetén színházban játszott, majd sorozatokban kapott szerepet. Pályafutása során olyan karaktereket formált meg, mint Jackie Robinson a 42-esben, James Brown a Get on Up – A James Brown sztoriban és Thurgood Marshall a Marshall – Állj ki az igazságért!-ban. Utolsó filmjei közé tartozik a 21 híd című akcióthriller, amelynek producere is volt, majd a Spike Lee rendezte Az öt bajtárs című filmben láthatták a nézők. Élete legjobb alakítását utolsó szerepében a Ma Rainey: A blues nagyasszonya című zenés drámában nyújtotta, amikor már évek óta küzdött vastagbélrákkal. 43 éves volt. A Golden Globe-díjas színészre emlékezünk.

(Borítókép: Steven Ferdman / Getty Images Hungary)