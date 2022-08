1958-ban ezen a napon született Michael Jackson, a valaha élt egyik legsikeresebb zenész, a pop királya. Már gyermekkorától a reflektorfénybe helyezték, hisz testvéreivel közösen alkották a legendás Jackson 5 formációt, melynek hatalmas sikere alapozta meg Michael későbbi munkásságát.

Apja szigorúan fogta, az énekes elmondása szerint többször bántalmazta is, ha nem teljesített jól, vagy nem gyakorolt eleget. Testvérei kevésbé élték meg tragikusan apjuk viselkedését, hisz napi szintű volt a testi fenyítés, de Michael, akinek eredendő tehetsége hamar felturbózta a Jackson 5 ismertségét, még szigorúbb bánásmódban részesült.

Bár már 1971-ben megkezdte szólókarrierjét, az igazi áttörést csak az 1979-es Off The Wall lemez, valamint annak nyitószáma, a Don't Stop 'Til You Get Enough hozta meg. Innentől pályája fokozatosan ívelt felfelé, de a feketéket akkoriban még nem szívesen látták a zene minden területén. Ez egészen 1982-ig így is volt, mikor kiadta világsikerű Thriller című lemezét olyan dalokkal, mint a Billie Jean, a Beat It, vagy a címadó Thriller. Ez a lemez a rasszok közötti áttörést is elhozta az amerikai társadalomba, a zenéje széles körben elterjedt, áthágva minden gátat és akadályt,

ennek hála kezdték fekete előadók klipjeit is játszani az MTV-ben, valamint nyitni irányukba a mainstream minden területén.

Nem sokkal ezután jött elő hosszan tartó bőrbetegsége, melynek köszönhetően fokozatos pigmenthiány és bőrelszíneződés alakult ki nála. Sminkkel és különféle beavatkozásokkal igyekezett elfedni ezt, melyen nem segített az 1984-es balesete sem, mely egy Pepsinek készült reklámfilm forgatása közben történt.

A gond nem jár egyedül

Az egyik pirotechnikai eszköz rosszkor sült el, és felgyújtotta Jackson haját, aki így másodfokú égési sérüléseket szerzett a fejbőrén. Bár hamar kapott orvosi ellátást, és a szakemberek mindent megtettek, hogy visszaállítsák a haját az eredeti állapotába, nem sikerült teljesen elfedni a sérülést, így

több ízben is parókát kellett viseljen koncerteken.

Élete során számtalan pletyka keringett róla, melyekre csak ritkán reagált, így a köré, és zárkózott személyisége köré épülő misztikum táptalajt adott a szóbeszédeknek. Többször vádolták meg gyerekek zaklatásával is, melyet mindig tagadott. Bizonyítékok hiányában sosem fajultak el ügyei, de rengeteget csorbítottak közmegítélésén.

Neki három gyermeke született, közülük apja nyomdokait igyekszik követni az énekesnő, Paris Jackson.

A zaklatási ügyekre, a bírósági perekre, és a fejsérülése után maradt, visszatérő fájdalomra különféle fájdalomcsillapítókat és alvást elősegítő gyógyszereket szedett. Bár végül képes volt talpra állni, és 2009-ben kezdte volna meg visszatérő koncertsorozatát This Is It címmel, három héttel az első fellépés előtt egy véletlen túladagolás végzett vele. A helyszínre kiérő szakemberek már nem tudták megmenteni az életét. Haláláért orvosát, Conrad Murray-t vonták felelősségre.

Bár élete tele volt sok negatív felhanggal, közben pedig rengeteg pozitív pillanattal és reflektorfénnyel, a világ könnyűzenéjének egyik legmeghatározóbb alakja a mai napig közvetlen hatást gyakorol a popzenére és az előadókra. Az énekes ma lenne 64 éves, ezért egy kvízzel készültünk, hogy az olvasók is próbára tehessék tudásukat,

és további érdekességeket tudhassanak meg a pop királyáról.

(Borítókép: Michael Jackson 1986-ban. Fotó: Kevin Mazur/WireImage/Getty Images Hungary)