Chris Rock nem megy vissza a bűntett helyszínére, nem vállalja az Oscar-gálát

Chris Rock amerikai humorista azt mondta, nem ő vezeti a 2023-as Oscar-gálát, miután az idei díjátadón Will Smith Oscar-díjas amerikai színész a színpadon pofozta meg őt – tudatta a The Guardian brit napilap online kiadása kedden.

A humorista a The Guardian értesülései szerint vasárnap az Arizona állambeli Phoenix városában lépett fel, előadása alatt pedig többször is utalt a márciusi, 94. Oscar-gálán történtekre. Rock a filmvilág legnagyobb díjátadó eseményén a legjobb dokumentumfilmért járó díjat adta át, felvezetőjében pedig viccnek szánt utalást tett Will Smith feleségére, Jada Pinkett Smithre. Smith azonban nem találta humorosnak a felesége kopaszságára tett megjegyzést, így dühtől vezérelve a színpadra masírozott, és arcon ütötte a humoristát.

Rock múlt hétvégi fellépésén elmondta: olyan lenne visszatérnie műsorvezetőként a színpadra, mintha egy bűntett színhelyére látogatna el.

Az Oscart odaítélő amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia egyelőre nem reagált Rock szavaira. A márciusban történtek után az akadémia ugyan nem emelt vádat Smith ellen, áprilisban azonban – miután Smith bocsánatot kért, és lemondott akadémiai pozíciójáról – a színészt 10 évre minden Oscar-gálától és akadémiai eseménytől eltiltották.

Még viccelni is tabu lesz

Bill Kramer, az akadémia leendő vezérigazgatója a hónap elején elmondta, hogy három év kihagyás után az akadémia elkötelezte magát amellett, hogy a 95. Oscar-gálának végig egy műsorvezetője legyen. Hangsúlyozta: a pofonról, amelyet Chris Rock kapott, még viccelni is tabu lesz a jövő évi Oscar-gálán.

Szeretnénk továbblépni és egy olyan Oscar-gálát (lebonyolítani), amelynek központjában a filmművészet áll

– mondta Kramer.

Chris Rock már két alkalommal, 2005-ben és 2016-ban is volt az Oscar-díj-átadó házigazdája.

Jada Pinkett Smith egyébként azért borotváltatta kopaszra a fejét, mert az alopecia areata nevű autoimmun betegségben szenved, amely a hajtüszőket testidegennek azonosítja, ez pedig hajhulláshoz és kopaszodáshoz vezet. Noha betegsége visszafordíthatatlan, a színésznő látszólag könnyedén viseli: tavaly decemberben közösségi oldalára töltött fel egy videót, melyben frissen borotvált fejét humoros megjegyzésekkel fűszerezve mutatta meg követőinek. Férje azonban a színésznő egészségügyi állapota miatt sértőnek találta a megjegyzést, ezért ütötte meg Rockot az élőben közvetített díjátadón – írta az MTI.

(Borítókép: Chris Rock és Will Smith a 94. éves Oscar-díj-átadón a Dolby Theatre-ben 2022. március 27-én. Fotó: Neilson Barnard / Getty Images)