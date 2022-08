Elképesztő nevekkel, soha nem látott felvételekkel készül sorozat Robbie Williamsről

A készülő produkció eddig soha nem látott archív felvételeket is ígér a brit énekes elmúlt 25 évéből.

Jövőre, azaz 2023-ra ígérik azt a többrészes dokumentumfilm-sorozatot Netflixre, amit a 2000-es évek egyik legnagyobb popikonjáról, Robbie Williamsről készítenek – olvasható a Variety oldalán.

Az alkotók bemutatják Williams teljes karriertörténetét, sikereit és bukásait, főként az elmúlt három évtizedre koncentrálva. Az eddig még soha nem látott archív felvételeken kívül az énekes beszélni fog élete hullámvölgyeiről és -hegyeiről, a függőséggel való küzdelmétől a felépüléséig, a Take Thattel való szakítástól az újraegyesülésükig.

A tervek szerint a sorozat mélyrehatóan fel fogja tárni a sztár szívét és lelkét, hogy a nézők valóban megismerhessék a popipar egyik globális ikonját és Williams eddigi csaknem 30 éves karrierjét.

A dokumentumfilm-sorozatnak egyelőre még nincs címe, de azt már tudjuk, hogy Joe Pearlman rendezi, aki nemrég a Harry Potter 20. évforduló – Visszatérés Roxfortba című filmen dolgozott. A produkció egyik executive producere az Amy – Az Amy Winehouse-sztori című film Oscar-díjas rendezője, Asif Kapadia, illetve Dominic Crossley-Holland.

Mindezzel párhuzamosan A Better Man címmel egy életrajzi film is készül az énekesről, amit már javában forgatnak a The Greatest Showman rendezője, Michael Gracey irányításával. Az Ausztráliában forgatott filmben Williams a jelenkori magát alakítja, míg az énekes fiatalabb énjét a brit Jonno Davies fogja játszani. A szatirikus musicalként jellemzett film várhatóan újraértelmezi majd Williams néhány dalát.