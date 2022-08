Ősztől Reese Witherspoon történetét is mesélhetjük a gyerekeinknek

A Doktor Szöszi című film sztárja még tavasszal jelentette be, hogy idén október elején jelenik meg első mesekönyve a Flamingo Books kiadónál. Busy Betty című könyvének történetéhez a színésznő saját gyerekkorából merítette az inspirációt.

Amióta megszületett a lányom, azóta gondolkodtam rajta, hogy írok egy gyerekkönyvet, aminek központi karakterei fiatal, életszerű nők

– nyilatkozta Witherspoon a People Magazinnak.

A mesekönyv hivatalos weboldalán ezt a gondolatát a színésznő picit bővebben is kifejti:

Remélem, hogy Betty kíváncsisága, lelkesedése és kalandvágya megtanítja a lányainkat arra, hogy nemcsak hogy bármit megtehetnek, amit a fejükbe vesznek, hanem ha kreativitást, összpontosítást és csapatmunkát alkalmaznak az ötleteikhez, bármi lehetséges.

A mesekönyvet Xindi Yan illusztrálja. A Busy Betty története egy kislányról szól, akinek meg kell fürdetnie kutyáját, Franket, mielőtt barátnője, Mae megérkezik. De Franket megfürdetni nehezebb, mint ahogy azt elsőre gondolta. Ám amikor már minden lehetetlennek tűnik, Mae segítségével Betty megtanulja, hogy kitartással, csapatmunkával és egy remek ötlettel bármit elérhet.

Ennek a könyvnek az alapját a saját neveltetésem adta

– magyarázza a The Morning Show sztárja egy nyilatkozatban, ahol azt is elárulta, hogy gyerekként rengeteget énekelt, táncolt és mindig felfedezőutakra indult.

Úgy tűnik, ez a kalandvágy a mai napig megmaradt a színésznőben, hiszen miután szakmájában az egyik legfoglalkoztatottabb lett, és kimagasló elismeréseket is bezsebelt, nem állt meg ennél a pályánál.

Reese Witherspoon Oscar-díjas színésznő, producer és vállalkozó 2018-ban adta ki első könyvét Whiskey in a Teacup: What Growing Up in the South Taught Me about Life, Love, and Baking Biscuits címmel. 2017-ben az olvasás népszerűsítése miatt létrehozott egy saját könyvklubot, illetve ezzel párhuzamosan megalapította a Hello Sunshine nevű produkciós céget. A médiavállalathoz olyan alkotások köthetők, mint az HBO-n nagy sikerrel futott Hatalmas kis hazugságok című sorozat, de ők finanszírozták a nálunk idén augusztusban mozikba kerülő könyvadaptációt, az Ahol a folyami rákok énekelnek című filmet is.

(Borítókép: Reese Witherspoon 2022. július 25-én. Fotó: Kena Betancur / AFP)