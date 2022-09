A leromboltat építsd fel, a felépítettet őrizd meg

Lezajlott a X. Koronázási Szertartásjáték, mely III. András, az Árpád-ház utolsó aranyágacskájának életét mutatta be a nézőknek. Az előadást a Nemzeti Emlékhelyen tartották, a főszerepet Varga Lili játszotta, aki III. András lányának, Boldog Erzsébetnek a szerepében, valamint narrátorként kísérte végig az eseményeket.

Augusztus 26. és 28. között a Nemzeti Emlékhelyen ismét megtartották a Koronázási Szertartásjátékot Székesfehérváron. Az Árpád-házi királyok utolsó tagja, III. András élete került ezúttal színpadra, mely előadás három estén át töltötte meg a nézőteret. A X. Koronázási Szertartásjáték nagy számban vonzotta be az érdeklődőket, attól függetlenül, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt egy héttel később került sor a bemutatóra. Az utolsó aranyágacska életútján a III. András lányát,

Boldog Erzsébetet alakító Varga Lili vezette végig a közönséget, visszanyúlva egészen a király nagyapjáig, II. Andrásig.

Lili számára a legnagyobb kihívás az volt, hogy Erzsébet szerepében nemcsak maga a karakter, hanem egyben a narrátor funkcióját is betöltötte.

„Nagyon nehéz és összetett feladat, egyrészt, hogy hogyan alakítok ebből egy embert, és hogy tudok egyszerre narrátor és színész lenni” – olvasható a Vörösmarty Színház Indexhez eljuttatott közleményében.

Adatott egy jobb kor

A X. Koronázási Szertartásjátékban részt vevők jó része ismét belebújhatott egy korábban megformált szerepbe, csak kicsit másként. Így volt ez Sághy Tamással is, aki most az időskori II. Andrást mutathatta meg:

Ugyan most csak két jelenetre »villantam fel«, annak idején az Aranybullára volt kihegyezve a történet. Egy viszonylag ereje teljében lévő királyt személyesítettem meg, itt pedig az utolsó éveket

– meséli a színész a 2018-as előadásra utalva.

Ballér Bianka Estei Beatrixot, II. András utolsó feleségének szerepét bonthatta most ki erőteljesebben: „Eddig két szertartásjátékban is megjelent Estei Beatrix, de inkább csak feltűnt. Most kaptam egy egészen szép monológot és egy nagyon erős jelenetet.”

Az óriási színpadon több szinten folyt a játék, ismét megjelent a Korona, de ezúttal mintegy kupolaként szolgált a régi koronázó bazilikát megidéző tér két tornya között. Az előadás fináléjában egy óriási fa emelkedett fel, jelképezve a reményt, mely többek között

Szendrényi Éva díszlettervező érdeme.

A X. Koronázási Szertartásjáték üzenetét – „A leromboltat építsd fel, a felépítettet őrizd meg!” – minden néző magával vihette, aki a három előadás bármelyikét megnézte. III. András történetével, az Árpád-ház utolsó uralkodójának emlékével zárult le Szikora János tíz alkalmas előadás-sorozata.