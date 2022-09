Nelson admirális miséje csendül fel Tihanyban

A tihanyi apátság templomában csendül fel Joseph Haydn híres Missa in Angustiis című szerzeménye. A mű, amelyet a legtöbben csak Nelson-mise néven emlegetnek, a Győri Filharmonikus Zenekar, az OPUS Énekegyüttes és Veszprém Város Vegyeskarának közreműködésével szólal meg szeptember 11-én.

Haydn születésének 290. évfordulója előtt tiszteleg.

Joseph Haydn eredetileg Missa in Angustiis címen komponált műve II. Esterházy Miklós felesége, Maria Josepha Hermengilde Esterházy névnapjára készült 1798-ban. A mise szeptember 24-én hangzott el először a kismartoni Bergkirchében egy katolikus szentmise keretében. Az orgonánál maga Haydn ült; a hangszer még ma is megvan. A Missa in Angustiis, azaz Szorongattatás félelem idején elnevezés az egész Európát fenyegető napóleoni háborúkra utalt.

Az igazság talán nem is fontos

A művet a zeneszerző életében többször is előadták, a ma ismeretes Nelson-mise megnevezés 1800-ban terjedt el. A szájhagyomány korábban úgy tartotta, hogy Haydn Nelson admirálisnak a napóleoni flotta felett aratott Abu Qir-i győzelme alkalmából adta ezt a címet művének, de a történetet semmi sem támasztja alá.

Amit viszont a források is igazolnak, hogy amikor Lord és Lady Hamilton társaságában Nelson admirális Kismartonba látogatott, tiszteletére előadták a Missa in Angustiist. Haydn hagyatékai között megtalálták az Abu Qir-i csata térképvázlatát is, amelyet nagy eséllyel maga Nelson adományozott neki. Elképzelhető, hogy

ettől a nevezetes koncerttől kezdték a művet inkább Nelson-miseként említeni, mintsem eredeti címén.

Az apátsági templomban elhangzó koncert 2022. szeptember 11-én 18 órakor kezdődik. Közreműködik Bódi Zsófia (szoprán), Molnár Anna (alt), Csapó József (tenor), Hámori Szabolcs (basszus), Veszprém Város Vegyeskara (karigazgató: Erdélyi Ágnes), az OPUS Énekegyüttes, valamint a Győri Filharmonikus Zenekar. Vezényel: Kővári Péter. A belépés díjtalan, azonban adományaikkal a templom felújítását támogathatják a nézők.