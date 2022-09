Közkeletű mítoszokat rombolnak le laza hangulatban

Az arútluK podcast e heti vendége Baji Bernadett, a Brain Bar ügyvezető igazgatója, ugyanis kevesebb mint egy hónap múlva, szeptember 29-én kezdődik a Brain Bar jövőfesztivál, méghozzá végtelenül izgalmas előadókkal.

Idén új helyszínen találkozhatnak a kíváncsi tekintetek, ugyanis a jövőkonferencia a Magyar Zene Házában lesz. Az épületet Sou Fujimoto tervezte, aki korábban már szerepelt előadóként a fesztiválon.

De hogy csak pár speaker titulusát emeljük ki, idén előad a konferencián többek között

kamuvadász filozófus,

adatakrobata,

nanorobot-kutató,

dizájn provokátor

és anti-bitcoin közgazdász is.

A fesztivált mindig egy év szervezés előzi meg, a beszélgetésből az is kiderül, hogy korábban volt olyan előadó, akit öt éven keresztül próbáltak elérni és leszervezni, mire végre el tudott látogatni a konferenciára.

A jövőszorongás eddig sem volt ismeretlen fogalom, de a pandémia, a háború, az infláció, a gazdasági válság és a klímakatasztrófa árnyékában talán még nehezebb előrébb látnunk a holnapnál. Ám a Brain Bar sosem volt a struccpolitika híve, így most is számíthatunk kemény és konfliktusos előadásokra, persze mindemellett a könnyedebb programok is helyet kapnak. Ahogy Bernadett fogalmaz, a cél, hogy a kíváncsi tekintetek a fesztivál végére mosolyba forduljanak át.

Tényleg nem egyszerű dolgok zajlanak most a világban, de az semmiképp sem megoldás, ha ezekről nem beszélgetünk. Ez pedig nagyon fontos része a Brain Barnak; mi nemcsak felállítjuk ezeket az okos embereket a színpadra, hanem elkezdünk velük beszélgetni, van, hogy vitázunk, és közkeletű mítoszokat rombolunk le. Párbeszédet kezdeményezünk.

A Brain Bar fesztivált nem úgy kell elképzelni, hogy öltönyös-kiskosztümös emberek ülnek kihúzott háttal, miközben szigorú tekintettel figyelnek.

Bár nagyon okos témákról beszélgetünk, nagyon okos emberek vannak a színpadon, de mindezt fesztiválos környezetben tesszük. Laza hangulatban beszélgetünk fontos dolgokról.

A fesztiválra legfőként fiatalok járnak, tanárok és diákok számára a rendezvény ingyenes, ugyanis a Brain Bar csapata úgy gondolja, hogy akik valóban tudnak tenni a jövőért, azok számára mindenképp elérhetővé kell tenni ezeket az információkat. Persze ettől függetlenül mindenki számára fontos és érdekes lehet az esemény.

A szervezők arra is figyelnek, hogy földrajzilag is különböző gondolatokat gyűjtsenek össze. Például a gazdasági helyzet és a háború kapcsán az egyik előadó Laura Toodu lesz, aki Észtország Védelmi Minisztériumának politikai tanácsadója NATO- és európai uniós ügyekben, és nem mellékesen tartalékos katona.

Észtországban kötelező sorkatonaság van, ami náluk egyértelmű. Érdekes elgondolkodni azon, hogy ha olyan helyzetbe kerülnénk, mi itt, Magyarországon mit tennénk. Elmenekülnénk, vagy maradnánk, és megvédenénk azt, amink van?

Sokszor az emberek pont a biztonság kapcsán hajlamosak úgy gondolkodni, hogy ez alapvető adottság.

A fesztivál keresi a válaszokat, de egyiket sem kezeli evidenciaként. Párbeszédre és vitára buzdít, mert ezek viszik előrébb a társadalmat.

Hallgassák meg a beszélgetést, hátha a nyári szezon után a zenei fesztiválokat még megkoronáznák egy egészen más típusú fesztivállal is. A Brain Barról a legfrissebb információkat a Facebook-eseményben lehet nyomon követni. A rendezvény célja idén is az, hogy tudást, inspirációt és eszközöket adjon fiataloknak a jövőjük alakításához.

(Borítókép: Baji Bernadett. Fotó: Egyed Péter)