Mit akar ez a Bëlga? A valódi mesterhármas Fásy Ádám nélkül

A 2022-es év sem múlhat el jeles évfordulók nélkül, márciusban volt száz éve annak, hogy világra jött Pier Paolo Pasolini és Jack Kerouac, Eperjesen pedig 125 éve ezen a napon látta meg a napvilágot a XX. század egyik legnagyobb magyar író-filozófusa, Hamvas Béla. Na de hogy a lényegről is beszéljünk, 2002. március 15-én egy teljesen új, előkép nélküli fejezet nyílt a magyar nem komoly zenében, hiszen ekkor jelent meg a Bëlga első albuma Majd megszokod címmel. A többi már történelem...

A Bëlga életműve már elegendő lenne ahhoz, hogy közel telt házat produkáljanak a legnagyobb budapesti szabadtéri koncerthelyszínen, épp ezért figyelemre méltó, hogy mennyire körültekintően választották meg az előzenekaraikat, ami minden igényt kielégítő volt ezen az estén.

A színészként és rendezőként is tevékenykedő Berta Csongor rapperként 2017 óta véteti észre magát Bongor művésznéven, és innentől kezdve minden évben kiadott egy-egy lemezt, legyen az EP vagy LP. A legutóbbi albuma már nagykiadónál jelent meg, és mind a hangszerelés, mind pedig az önreflexív és kegyetlenül kritikus szövegek tekintetében igazi mestermunka.

Bongor hibátlanul melegítette be a közönséget

A 45 perces opening act alatt vérprofi produkciót láttunk, amely a többezres közönségben már érzékelhető reakciót váltott ki. Az Új vég címet viselő nyitónóta megágyazott a hangulatnak:

Elkezdődött, véget ért már több száz milliárd emberélet, mer’ a vég végül mindenkit kicsinált. Hadd adjak egy csókot, kicsi lány, vegyük fel a csokot, és fosszuk ki a minibárt!

A harsonával és ritmusszekcióval megtámogatott koncert láttán okkal merül fel a kérdés: miért nem kap nagyobb publicitást Bongor? Gyakoroljunk önkritikát, elvtársak! A Szabadkán született szabadszájú rapper természetesen a közönségnek is üzent a számok között: „Elpárolgott a humorérzékem a politikai helyzet miatt.”

Ezt megcáfolva egy kifejezetten energikus, kíméletlen és baromi humoros szövegekkel tarkított, kitűnő hangulatú produkciót láthattunk, amely éles tükröt tartott a magyar társadalom elé.

Ennek a műfajnak egyébként ez lenne alapvetően a lényege, nem pedig az az erőltetett, izzadságszagú jókedv, ami már a 90-es évektől jellemző volt kis hazánkban különféle túlfuttatott ízlésbűnözők előadásában.

A koncert közepén csendült fel a Krúbival közösen jegyzett Az én sávom, amelynek a videóklipje is igen emlékezetesre sikerült Thuróczy Szabolcs és Scherer Péter közreműködésével. A zárótétel pedig a Fogócska volt, amivel tökéletesen be tudták melegíteni a 8 és 58 év közötti parkos közönséget.

Mirror Glimpse inda house

Korunk legnépszerűbb, nem VV előnevű, valódi magyar rapperének is jár a megérdemelt pihenés és feltöltődés, amelyet Krúbi mester BEATó oldalán lelt meg 2020-ban egy balatoni nyaralóban. Őstörténetük szerint „Magyarországon több rejtélyes ribancészlelést jelentettek, mint bárhol máshol a világon. Most egy keményvonalas vadászpáros az igazság nyomába ered.” Tehát valójában két nyomozót láthattunk a színpadon egy órán keresztül. A könnyűvérű úrhölgyek mellett egyéb tematika is fellehető a dalaikban, mint például az ivászat vagy a bandába szerveződés hatásai.

Az alapvetően bulizós hangulatú számok mellett azért volt tere annak is, hogy a hunniai hiphop Alain Delonja kivágjon egy igényes gitárszólót, és megmutassa nem elhanyagolható hangterjedelmét,

hiszen Horváth Krisztián annak idején egy metálbandával indult, és a mai napig érződik rajta elementárisan az olyan nagy zenekarok hatása, mint például az Alice in Chains. Krúbi nem az első hazánkban, aki a kőkemény rockról a rap világába navigál át, hiszen így tett Döglégy tábornok is a 90-es évek közepén, amikor a Sex Action dobosából hirtelen gengszterrapper lett, és jött is a Bumm a fejbe.

Krúbinak a tehetsége mellett a sármja is erősen hathat, mert ennyi sikoltozó tinédzser lányt és lelkes milfet ritkán látni olyan koncerteken, amelyek valódi zenei keretek között is értelmezhetők.

A megették a premimet a disznók a plafonig vitte fel a hangulatot, és erre még rátett egy lapáttal a Tirpával közösen jegyzett hit single, a Wolt, amelyre már megérkezett a színpadra a Killakikitt legendás tagja is. Egy bőven milliós nézettség felett járó számban jóleső érzés olyan sorokat olvasni, amelyek nem üres közhelyektől terheltek:

Uram, vétkeztem! Csak néhány éve, hogy megérkeztem, de a késem mégis összevéreztem. Sok béna énekest szétszedtem. Majd élve nyúztam pár közszereplőt, de mégsem mentem még tönkre ettől.

Ki ez a Bëlga? Mit akar ez a Bëlga?

Az ezredforduló tájékán három szimpatikus fiatalember összefutott egymással a buddhista főiskolán, és megalapították azt a zenekart, amelynek valódi előképe nem volt a magyar popszcénában, hiszen még maga a hiphop műfaj is alsó tagozatba járt, látványos gyermekbetegségekkel küszködve. A zenekart sokan hajlamosak trióként érzékelni, de Bauxit, Még5milliárd (korábban Még5lövés) és Tokyo mellett kardinális jelentőségű tag DJ Titusz is, aki a zenei alapokat szállítja szorgalmasan immár több mint két évtizede.

A mostani koncertnek számos apropója volt, ezek közül a leglényegesebb a zenekar töretlen népszerűsége mellett az első albumuk húszéves évfordulója, amely emlékezetes indítása volt a XXI. századi magyar alternatív új hullámnak. A tegnapi setlistet tanulmányozva kijelenthető, hogy kevés magyar zenekarnak van ennyi emlékezetes nótája és három akkora himnusza, amelyre a BP Park közönsége a merchpultig bezárólag egy emberként ugrált.

Ebből a három alkotásból kettő a Majd megszokodon található, a Gyaloglás végéről számos bölcsészgólyabál rémlik fel, ahol az ELTE enyhén megszeppent gólyalányait szoktattuk az igazi pesti életérzéshez, melynek a tartóoszlopai a tabukat nem ismerő parodizálás, a maró gúny és a kíméletlen életképek a 2000-es évek polgárosodásban enyhén megrekedt Magyarországáról.

A Nemzeti hip-hop opuszról önmagában is lehetne írni egy esszét a Pannon Rádió legszebb pillanatait felidézve vagy Jancsó Miklós negyedik Kapa-Pepe filmjére gondolva.

Ennek köszönhetően egy profi klip is készült a fehér hajú mesterrel, valamint az ős-Bëlga legendás tagjával, Sickratmannel, aki a Kurultájt jócskán beelőzve, korgó gyomorral kívánt már ekkor is a magyar égre magyar csillagot. A 2,5 milliónál tartó nézettség valójában önmagáért beszélt, és ehhez még ázsiai szervereket és like-generátorokat sem kellett beizzítani...

A legerősebb magyar szerelmes szám, amire a giccsesség árnyéka sem vetülhet

Sok true Bëlga-rajongó tartja magát ahhoz, hogy a remekbe szabott első album után már nem tudták tartani a magas színvonalat a srácok, de ezt meg kell hogy cáfoljam. A Jön a gólem, a Bokorpuszta/Zsolti, a béka és a Zigilemez albumok is tökéletesen illeszkednek az életműbe, így a mostani koncertnek is a gerincét alkották az első bő öt év alatt (2002–2007) elkészült nóták, amelyek közül

a Fizetésnap volt a leginkább aktuális, amit gyaníthatóan nem véletlenül lőttek el már másodikként, hiszen hol van még ötödike?

A szentimentális lelkekre igazi gyógyírként hathatott a Szerelmes vagyok című sláger, amelyhez egy vizuálisan letaglózó klip is készült. A közönség ugyanúgy vonaglott erre a dalra, mint másfél évtizeddel ezelőtt, hiszen a szerelem érzése alapvetően örök és múlhatatlan. Statisztikák ugyan nincsenek erre vonatkozólag, de gyanítom, hogy számos tinédzser kint lehetett most azok közül, akik ennek a számnak a hatására fogantak meg 2005 őszén...

Korunk hiphop-Waszlavikja is színpadra lépett

A Bëlga legutóbbi korongjának a promóciója is belefért a pénteki estébe, hiszen a könnyen táncolható, latinos Karnevál is érdemes a figyelemre, olyan nótákkal, mint az élőben is felcsendült Gérvágó és Bélabál. Ez volt az első LP, amely vinylformátumban és kazettán is beszerezhető volt, a rezsicsökkentett változatot pedig a CD-digipack jelentette, amely baráti áron kínálta magát a minőségi benzinkutakon. Az eredmény pedig ismert: ez az albumuk is rögvest bearanyozódott.

Az új dalok egyáltalán nem lógtak ki a sorból, és a publikum tekintete sem fordult ezek előadása alatt a sörpult felé.

A prímet egyértelműen az Össznép trepni vitte a friss szerzemények közül, amelyen Krúbi és jó barátja, Dé:Nash is közreműködik. Utóbbi küllemre tulajdonképpen egy XXI. századi hiphop Waszlavik Petőfi Velorex Lovag László. Dé:Nash mer és tud rosszul rappelni, és ebben nyilvánvaló rokonságot mutat a headliner banda korai időszakával.

Az új és régi számok dallamosabbá tételéhez sokat hozzáadott, hogy a Karneválon is szereplő MC Fedora élőben is hibátlanul vokálozott, nem is maradt el a hölgy és Titusz laudációja a koncert derekán. Ez a közel négyórás hiphopkavalkád igencsak hamar elröppent, és mindenki megnyugodhat,

nem került senkiháziak kezére kipcsak rónáinkon a popszakma, hiszen a csillogó közelmúlt és a legalább ennyire fényesen ragyogó jelen egymásnak adtak randevút ezen a kora őszi estén.

(Borítókép: Szabó Réka / Index)