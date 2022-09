Előre nem látott nehézségekkel kezdődik az évad

„Az előre nem látott nehézségek, de a nagy lehetőségek évada is lesz ez az előttünk álló” – hangzott el a Budaörsi Latinovits Színház szeptember eleji évadnyitóján, ahol beszédet mondott Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere és Berzsenyi Bellaagh Ádám, a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója is. Az új évadban rendezi fog a színházban Mohácsi János, Alföldi Róbert és Zsótér Sándor is.

Budaörsnek közel negyedszázada van saját színháza. A Budaörsi Játékszín 1998-ban nyitotta meg kapuit Éless Béla vezetésével, majd 2013-ban a teátrum felvette a Budaörsi Latinovits Színház nevet. Az átnevezés egyszersmind profilváltással, új művészi irányvonalak kijelölésével is járt.

Az akkor megfogalmazott cél az volt, hogy egy minden szempontból professzionális színház működjön Budaörsön. Ez a cél mostanra megvalósulni látszik. Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere a színház évadnyitó eseményén kitért a jelen gazdasági körülményekre és a városra nehezedő financiális problémákra, és kiemelte, hogy bár nehéz időszak előtt áll Budaörs, a városvezetés mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ne kelljen lemondania egyik első számú és emblematikus kulturális intézményéről.

Nem mismásolnak

A nehézségekkel kapcsolatban Berzsenyi Bellaagh Ádám, a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója így fogalmazott:

Nekünk itt, a színházban az a dolgunk, hogy ne mismásoljunk, hanem a valóságot mutassuk be. Egy nehéz világ az, amiben élünk. Egy súlyosabbnál súlyosabb problémákkal és komolyabbnál komolyabb kihívásokkal terhelt időszak az, ami előttünk áll, évadtervünk pedig erre reflektál. Darabjainkban olyan világot mutatunk be, amiben a pénzéhségnek, a korrupciónak és a kapzsiságnak nincsen határa.

Egy olyan világot, amiben a kis közösségekben a gyűlölködés és az acsarkodás a legjellemzőbb magatartás. Egy olyan világot, amelyben egyesek a háborúból és mások szenvedéseiből próbálnak nyerészkedni. Egy olyan világot, ahol a családokban nincsen szeretet, ez pedig végeredményben gyilkossághoz, sőt, tömeggyilkossághoz vezet.

Ugyanakkor egy olyan világot is szeretnénk megmutatni – tájékoztatott az igazgató –, amiben a sok svindli és játszma ellenére a szerelmesek végül mégis megtalálják a boldogságukat. Ahol egy magára hagyott, beteg kisfiú minden erejét összeszedve végül képes lábra állni és önállóan visszatalálni a szüleihez. Ahol a gyűlölködés ellenére egy igazán fontos pillanatban az emberek végül képesek ajtót nyitni és befogadni a menedékkérőket, és ahol a legsúlyosabb bűn elkövetése után is felsejlik a megbocsátás és a feloldozás lehetősége” – mondta a teátrum vezetője, aki a színházi fejlesztésekről is beszámolt: megújult például a nézőtér, javult a láthatóság.

Mohácsi, Alföldi, Zsótér a rendezők között

Berzsenyi Bellaagh Ádám kiemelte a szakmai sikereket is: Hartai Petrát, a társulat egyik állandó tagját a legjobb női főszereplő díjára jelölte a Színházi Kritikusok Céhe a 2021/2022-es évadban, a Katharina Blum elvesztett tisztessége című előadásban nyújtott alakításáért, Az osztály vesztese című produkció pedig a legjobb ifjúsági előadás kategóriában került be a legjobb három közé. A díjról októberben döntenek majd a színikritikusok. Az Alföldi Róbert által színre vitt Székely Csaba-darab, az Öröm és boldogság pedig akkora visszhangot vert, hogy jövőre átveszi a Centrál Színház.

A 2022/23-as évad is ezzel a darabbal indult szeptember 2-án, de műsoron marad Máté Gábor rendezése, a Katharina Blum elvesztett tisztessége is Hartai Petrával a főszerepben, a Fehér Balázs Benő-féle Szentivánéji álom és a Koldusopera, a Pelsőczy Réka rendezte Vadászat és Berzsenyi Bellaagh Ádám Rekviem egy álomért rendezése is.

A színház hat új bemutatóval készül. Az üzlet az üzlet, avagy eladó a menyasszony című komédiát a Budaörsön először dolgozó Mohácsi János viszi színre. Csiky Gergely egyik legsikeresebb színművét, A proletárokat a Mohácsi testvérek, Mohácsi János és Mohácsi István átdolgozásában élvezhetik majd a nézők.

Decemberben Varsányi Anna Az eprésző kislány című előadása debütál Alföldi Róbert rendezésében, jövő februárban Zsótér Sándor Bertolt Brecht-rendezése, a Kurázsi mama és gyermekei érkezik, áprilisban pedig Berzsenyi Bellaagh Ádám viszi színre a Beszélnünk kell Kevinről című regény színpadi adaptációját. A kutya különös esete az éjszakában című ifjúsági előadást Csábi Anna, a Bűn és bűnhődés című tantermi változatát Varsányi Péter rendezi.