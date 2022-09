1946-ban ezen a napon született meg Mister Fahrenheit, a „The Great Pretender”, Freddie Mercury. Bár 1991-ben elhunyt, emléke épp oly eleven ma is, mint harminc éve. Néhány érdekességet csokorba szedtünk, hogy ki-ki letesztelhesse, mit is tud valójában minden idők legnagyobb frontemberéről.

EEEEOOOO

– hangzik el, és talán még a helyet és az időt sem kell hozzáírnom, de azért menjünk biztosra. 1985, Wembley Stadion, London. Ha valaki olvassa ezt a cikket, akkor egy biztos: van bennünk valami közös. Hallottuk ugyanazt a dalt, olvastuk ugyanazt a könyvet, láttuk ugyanazt a híres klipet vagy koncertfelvételt, de lehet, hogy csupán egyazon szállóige járja át a gondolatainkat ebben a pillanatban. Mert most mindannyiunkat összeköt valaki, egy ember, akihez foghatót sem a zene, sem a világ nem kapott, és nem is fog kapni többé.

Sorolhatnánk, hogy miket csinált, miket ért el, vagy miért mondjuk ma rá azt, hogy minden idők legnagyobb frontembere. De ehelyett inkább meséljük el, hogy milyen nem volt.

Aki nem szerette a kompromisszumokat

Hiszen ő nem volt az a fiú, aki származása miatt visszahőkölt volna, amikor kapta a kirekesztő kritikákat. Nem volt az a fiú, aki spórolt a kemény munkán, ha el akart érni valamit. Nem volt egy egyszerű ember, sem magánszemélyként, sem színpadi előadóként. Nem tudott könnyen szembenézni démonaival, és a bocsánatkérés sem ment könnyen a számára.

Ő sosem jött azzal a közhellyel, hogy mások színpadi fogásait kopírozza le száz százalékban, vagy „szevasz Budapest, készen álltok egy zúzára?”, hanem helyette

tírarirarirarirarirarerarero.

Lehet mosolyogni a gondolaton, vagy megrökönyödve emlékezni rá, esetleg búslakodni az utolsó dallamig. Mégis, amit a zenéjével és a dalaival adott nekünk, az nem múlik el, és amíg a világunk ebben a formában létezik, addig velünk marad hangról hangra, gondolatról gondolatra.

Van, akit be kell mutatni, és van, akit nem. Ő az utóbbi. Bár a zenekara a mai napig fut, Brian May és Roger Taylor is tisztában van vele, hogy csupán az emléket tudják életben tartani, de mást nem is kell. Mert a Queen örök, a zenéjük örök, és Freddie Mercury emléke a zenében él tovább.

Most összeszedtünk néhány közismert és kevéssé közismert tényt a rockzene legnagyobb frontemberéről, hogy ki-ki megmérhesse tudását, vagy csak jót mulasson Freddie emlékére a születésnapján. Készen áll mindenki? Akkor

All right!

(Borítókép: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images)