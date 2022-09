Még mindig Will Smitht szapulják az Oscar-díjas pofonért

Chris Rock sokáig magában tartotta véleményét a pofonról, amelyet Will Smithtől kapott az Oscar-gálán. Most Dave Chapelle komikussal közös turnéján kimondta, hogy valójában mit is gondol Will Smithről.

Bár a média már rég túllépett Will Smith és Chris Rock Oscar-gálán elcsattant pofonján, a páros még mindig nem rendezte sorait, és egyhamar nem is fogja. Rock eddig nem beszélt sokat az incidensről, most azonban Liverpool városában kiadta a mérgét. Dave Chappelle komikus társaságában megosztotta nyilvánosan is gondolatait, melyről a The Guardian számolt be.

A liverpooli fellépésen többek között az is elhangzott, hogy Will Smith harminc évig játszotta a tökéletes ember szerepét, mire végre bebizonyította, hogy

belül épp oly csúf, mint bárki más.

Az nem tisztázott, hogy ez a sor Chris Rocktól, vagy Dave Chappelletől származik – tekintve, hogy a The Guardian Rocknak, a The Telegraph pedig Chappellenek tulajdonítja a kijelentést cikkünk megjelenésekor – a The Guardian szerint Rock a hírhedt Death Row Records vezetőjéhez, Suge Knighthoz hasonlította Smith-t, a bocsánatkérésekre tett próbálkozásait pedig szimpla „túszvideóknak” nevezte, képmutatónak tartva a színész viselkedését.

A legkedvesebb poén a legnagyobb csattanóval

Chappelle továbbá megkérdezte Rocktól: „Fájt ez a sz*r?”

Rock így felelt:

A fenébe is... a rohadék egy barom vicc miatt ütött meg – a legkedvesebb vicc, amit valaha mondtam.

Rock az Oscar gálán Will Smith kopaszra borotvált feleségét G.I. Jane-hez hasonlította. Mivel a nő nem stílusjegyként döntött a kopaszság mellett, hanem egy betegség miatt kellett így megjelennie, Smith hamar elvesztette türelmét. Felszólította a humoristát, hogy álljon le a vicceivel, aki tovább folytatta, ezután csattant el az ominózus pofon. Will Smith reakciója vegyes visszhangot váltott ki a médiából, és bár sokan mellé álltak, egyesek úgy vélik, hogy

mint közszereplő, túl messzire ment.

Az Oscar bizottság 10 évre tiltotta el Smith-t a gálán való részvételtől, ellenben frissen nyert Oscar-díját megtarthatta. Az továbbra sem ismert, hogy a vicc elmondásakor Chris Rock tisztában volt-e Smith feleségének betegségével, vagy annak tudta nélkül véleményezte a nő kopaszságát.