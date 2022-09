II. Erzsébet számos rendezőt és forgatókönyvírót is megihletett, uralkodása alatt több alkotásban is feltűnt. Láthattuk gyermekként A király beszédében, bulizó tinilányként a Hercegnők éjszakájában, ikonikus filmben, sorozatban és színházi előadásban is. Sőt, egyszer Daniel Craig mellett saját magát alakította.