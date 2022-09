Vidámnak nem mondható, de a dal legalább tragikus

A tizenötödik című musical az 1849. október 25-én Aradon, 29 évesen kivégzett Kazinczy Lajosról szól. Ő az egyik elfeledett aradi vértanú, akinek sorsa immár a színháztörténet részévé vált.

A musicalből ezúttal Kazinczy dalát választották ki, és ebből készült egy klip. Ez ugyan nem mondható hagyományos klipnek, mint inkább a dal és az előadás klipszerű promóciójának, a felvételen a hármas szereposztásból Borbély Richárd színésszel látható.

Kazinczy Lajos a börtönben visszaemlékezik apja temetésére, és hosszasan vívódik, hogyan döntsön: elfogadja-e sorsát, vállalja-e tettét és az ítéletet. Gyermekkorában elhunyt apjához imádkozik, és kéri, segítsen hozzá méltóvá válni, és adjon erőt számára a felelős döntés meghozatalához. Derzsi György zeneszerző szerint a videóklipben hallható dal a musical esszenciája, mivel bemutatja az újító szellemiségét a műfajok keveredése által.

A tizenötödik aradi vértanú életét feldolgozó musical a Madách Színház pályázatán 52 induló közül nyerte el az első díjat. A magyar színház- és zenetörténetben a Derzsi György – Meskó Zsolt szerzőpáros műve az első, amely az 1848–49-es forradalom és szabadságharc korát helyezi középpontba – Szirtes Tamás rendezésében. Az alkotók az újszerű, modern hangzás- és látványvilága miatt a darabot a musical forradalmának is tekintik: a klasszikus zene mellett megjelennek a slam poetry, az R’n’B és a rap formai jegyei, de magyar népdalok is.

Derzsi György, a musical zeneszerzője azt mondja:

Miután elkészült az első 15-20 perc, megálltam, nem tudtam, hogyan menjünk tovább. Ekkor kezdődött igazából a feladat nehezebb része, jöttek a patikamérlegen mért szótagok. Gondolkoztam, hogy milyen zenei stílusban menjünk tovább, hogy legyen benne valami izgalmas, pl. rap, de megmaradjon az én stílusom is. Elkezdtem amerikai rappereket hallgatni, hogy megtudjam, mi a trendi hangszerelés, milyenek a harmóniák, és lassacskán beemeltem őket a darabba. Mivel egy 1848-as történetről van szó, ezért népi elemeket is beleszőttem a musicalbe, amely a Hozd fel Isten ezt a napot és a 13 aradi vértanú kivégzési jelenetének is a vezérdallama lett.