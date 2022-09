Banff magyar vonatkozású városnak számít, ugyanis Székely Zoltán (1903–2001) hegedűművész harminc éven keresztül élt ott és dolgozott vonósnégyesével, a Magyar Kvartettel. Bartók Bélával (1881–1945) is rengeteget dolgozott, ő mutatta be a zeneszerző II. hegedűversenyét az amszterdami Concertgebouw-ban.

Székely Zoltán egyszerre példaképem is, szólista, kvartettmuzsikus, pedagógus, fesztivál- és versenyalapító személyiség volt. Banffbe olyan világhírű barátait hívta maga mellé tanítani, mint például Fenyves Loránd, akinél feleségem, Kokas Katalin is tanult Torontóban. De tanított együtt Sebők György zongoraművésszel és Starker János csellóművésszel is. Nagy megtiszteltetés volt számomra ezen a mélyen magyar gyökerekkel rendelkező helyen jelen lenni, és részt venni a zsűri munkájában