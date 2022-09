Meglepetésnek nem mondható, mindenki tudja, így köszöntik a 80 éves Nádas Pétert

Nádas Péter, a magyar és a kortárs világirodalom kiemelkedő alakja, a hazai szellemi élet egyik legmeghatározóbb egyénisége 2022. október 14-én lesz 80 éves. Ez alkalomból munkatársai, tisztelői számos eseménnyel készülnek itthon és külföldön, Budapest pedig háromnapos fővárosi programsorozatot szervez.

Mindezt úgy, hogy az érdeklődők át tudjanak sétálni egyik helyről a másikba, így pedig fokozatosan és műfajokon keresztül tárul fel előttük az író és a város kapcsolata.

A rendezvény szervezőinek tájékoztatásából kiderül, hogy nem is annyira titkolt tervük az, hogy rávilágítsanak Nádas Péter alkotói életművének sokszínűségére, inspiráló erejére, s hogy közel hozzák az embert, formákon és műfajokon keresztül engedjenek betekintést az író univerzumába.

Mondatok, fotók és gondolatok

A Nádas Péter Budapestje program keretében közönség előtt indul újra Ott Anna #olvassnádast sorozata, s ebben ezúttal a szerző tavasszal megjelent regénye, a Rémtörténetek kerül a középpontba.

Az eseménysorozaton Minimo. A sötétség színei címmel Nádas Péter okostelefonjával készített két friss fotósorozata is látható. A fotográfusként is jegyzett író érdeklődésének fókuszában a digitáliskép-készítés hibalehetőségeinek vizsgálata, ezen belül is a fény és a sötétség kettősének tematizálása áll.

A Benczúr Házban Dömötör András rendezésében felolvasószínházként szólal meg Nádas halálélményét leíró különleges szövege, a Saját halál. Az előadásban Ötvös András, Hegedűs D. Géza, Fullajtár Andrea és Vranik Krisztián (hang) működik közre.

Október 1-jén pedig irodalmi sétát tartanak Nádas Péter Budapestjének felfedezésére a Könyvesblog szervezésében. Aki kíváncsi a további részletekre, ide kattintva megtalálhatja a részletes programot.

(Borítókép: Nádas Péter / fotó: Valuska Gábor)