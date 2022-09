Még idén ősszel veszélyes lehet a fagyi

Idén bővelkedünk magyar filmekben, és még vége sincs az évnek. Még csak most láttuk a Szia, életem! című filmet, jövő héten már a mozikba is kerül a Nyugati nyaralás és már azt is tudjuk, hogy novemberben érkezik a Veszélyes lehet a fagyi, amit már előre várunk.

Erre az izgatott várakozásra Szilágyi Fanni korábbi kisfilmjeivel (A kamaszkor vége, A csatárnő bal lába életveszélyes, Minden vonal) adott okot, amelyekben már bebizonyította, hogy érzékenyen tudja feltenni a nehéz kérdéseket is.

Első nagyjátékfilmje, a humort és varázslatot sem nélkülöző Veszélyes lehet a fagyi november 17-én érkezik a hazai mozikba, a kettős szerepet alakító Stork Natasa és Patkós Márton főszereplésével.

Egy Stork Natasa mind felett

A történet szerint Adél (Stork Natasa) radiológusként dolgozik egy magyar közkórházban, egypetéjű ikerpárja, Éva (Stork Natasa) pedig jó anyagi körülmények között neveli pár hónapos kisfiát vállalkozó férje oldalán. Különböző nézőpontból látják egymás életét. Az egyértelmű külső hasonlóságok ellenére máshogyan látják magukat és egymást, mindkettőjüknek a másik élete tűnik könnyebbnek és jobbnak.

Ebbe a konfliktusokkal terhelt kapcsolatba Ákos (Patkós Márton) színrelépése hoz váratlan fordulatot. Elsőre úgy tűnik, hogy a férfi mélyíti a távolságot az ikrek között, azonban éppen az ő hatására kezdenek el újra egymásra figyelni.

Stork Natasa Horváth Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjében játszott nagyjátékfilmben először főszerepet, tehetségét pedig több díj is igazolta. A Veszélyes lehet a fagyiban pedig bonyolult, ámde izgalmas színészi kihívás elé állították. Nem elég, hogy két külön szerepet játszik, az alkotók kérésére azt is meg kell mutatnia, hogy a testvérek miként látják egymást, így gyakorlatilag négy teljesen különböző személyiséget kell eljátszania a kamerák előtt.

A Veszélyes lehet a fagyi a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjának keretében készült.