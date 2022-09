Életveszélyes jelenetet is vállalt a magyar James Bond

Bár az 1980-as években vált igazán híressé Ötvös Csöpi szerepében, a bátor és ügyes, mindent legyőző akcióhős figuráját a Budapesti Klasszikus Film Maratonon is látható első magyar kémfilmben, Az oroszlán ugrani készül című alkotásban keltette életre először a 80 éve született Bujtor István. A film felújított változatát a fesztiválon láthatja először a közönség.

A világot nagy veszély fenyegeti: egy frissen szabadult háborús bűnös orvos tömegpusztító fegyverrel felérő szérumáért folyik a hajsza. Egy náci exparancsnok és szadista ügynöke megkörnyékezi a professzort, akit a lánya életével zsarolnak. Még szerencse, hogy a magyar rendőrség szuperügynöke, Menő Fej is rááll az ügyre. A nyomába eredő gengsztereket egy-két pofon vagy kütyü bevetésével intézi el, és közben mindig marad elég ideje a hölgyekre is.

Révész György alkotása bevallottan a James Bond-filmek paródiája, amelyben a Bujtor István által alakított magyar titkos ügynök, Menő Fej, a jugoszláv rendőrség oldalán száll szembe egy nácikból álló bűnözőcsoporttal, hogy megszerezze a Dubrovnik közelében, egy sziklában elrejtett tömeggyilkos ampullát. A népszerű 007-esről szóló filmek az 1960–70-es években nem mentek át a szocialista cenzorok szűrőjén, ezért a látványos tengerparti autós üldözéssel, szigetek közötti hajókázással és a történelmi óvárost bemutató helikopteres légi felvételekkel gazdagított akció-vígjáték különösen nagy népszerűségnek örvendett a hazai közönség előtt.

Ugrani készülő szikla Dubrovnikban

A film ötlete úgy született meg, hogy Révész György rendező és Föld Ottó főgyártásvezető a dubrovniki tengerparton sétálgatva meglátták a sziklát, amely egy ugrani készülő oroszlánra hasonlít. Megvásárolták két jugoszláv szerző krimiötletét, és indulhatott is a forgatás többek közt Dubrovnikban, Splitben és Mostarban. Mivel a filmben egymást követik az akciójelenetek, a színészek kemény fizikai megpróbáltatásoknak voltak kitéve. Azon viszont még a stáb tagjai is meglepődtek, hogy a dr. Klauberget játszó, ekkor 66 éves Ajtay Andor milyen energiával futkározik a sziklás tengerparton, ugrál be a motorcsónakba, evez, sőt verekszik. A lányát játszó Medveczky Ilonának viszont meggyűlt a baja az úszómedencével, ugyanis nem tudott úszni.

Az akkor 26 éves Bujtor István tökéletes a szuperhős titkosügynök szerepében. A színész a fizikai épségét is kockáztatta a forgatáson. Ahhoz a jelenethez, amikor Menő Fej egy felnyíló híd egyik oldaláról átugrik a másikra, a jugoszláv partner, az Avala filmgyár biztosított kaszkadőrt. A kaszkadőr meg is jelent, de amikor megtudta, miről van szó, kijelentette, hogy nem vállalja. Bujtor István „utóvégre kosaras voltam!” felkiáltással végül maga csinálta meg az életveszélyes jelenetet.

Bujtor késve kapta el a fejét

A szereposztás igazi különlegessége, hogy Psota Irén brillírozik a főgonosz szadista Helgaként, illetve Ajtay Andor, Szendrő József és Dajka Margit mellett a kor olyan sztárjai is feltűnnek, mint a teljes Illés zenekar, a már említett Medveczky Ilona, vagy a többszörös olimpiai és Európa-bajnok ökölvívó, Papp László: a Pikó nevű gengsztert játssza, aki kétszer is összecsap a főszereplő Menő Fejjel.

Bujtor István kezdetben nevetségesnek tartotta, hogy az ő karaktere leüsse a híres ökölvívót, de Pappot nem zavarta a dolog, sőt jó pár fogást meg is tanított neki. A felvétel során aztán Bujtor kicsit késve kapta el a fejét egy pofon elől, de a stáb nagy megkönnyebbülésére nem lett komolyabb baja. Az csak másnap derült ki, amikor Papp Laci sántítva jelent meg, hogy ő is kapott rendesen a színésztől. Világhírű bokszolóként azonban nem állt neki panaszkodni.

Az oroszlán ugrani készül frissen felújított változatát szeptember 18-án vetítik a Budapesti Klasszikus Film Maraton programjában.

(Borítókép: Nemzeti Filmarchívum)