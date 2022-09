Egy tehetségkutató, ahonnan mindenki továbbjutott

Lezajlott az idei martonvásári Fülesbagoly Tehetségkutató. A minden eddiginél szorosabb mezőny megizzasztotta a zsűritagokat és a zenekarokat egyaránt. A verseny dobogósai a Herself, a Crescendo Selecta és a Heavy Brains.

Az idei Fülesbagoly Tehetségkutató martonvásári fordulója igazán erősre sikeredett. A friss, még nagyközönség előtt ismeretlen tehetségeket vadászó pályázat 2022-ben is tíz, rendkívül különleges produkciót invitált meg Martonvásárra, hogy a versenyzők megmérettessék magukat. Rengeteg díj (mint hangszertámogatás vagy fellépési lehetőségek) mellett a győztes továbbjutott az Öröm a zene! tehetségkutató sorozat budapesti nagy döntőjébe, ahol a fődíj hárommillió forint.

Ott a teljes évad több mint húsz helyszínének első helyezettjei ütköznek meg.

De visszább egy kanyarral a Fülesbagoly idei, martonvásári köréhez. A versenyzőknek már itt sem volt könnyű dolguk.

Minden jó, ami jó

A hatalmas túljelentkezés miatt az előzsűrizés sem volt egyszerű, és a tíz produkció, amely most felléphetett a színen, nem kispályás mezőnyben indult. Bármi, csak jó legyen. A stílus és tapasztalat abszolút eltérő volt, hisz teljesen friss formációtól egészen a már visszatérő versenyzőig éppúgy akadt minden, ahogy a progresszív irányzatoktól az indie rockon át a mainstream popzenéig szóródtak a zenei hangzatok. Mindenki 15 perces minikoncerttel bizonyíthatott, de csakis saját dalok szólalhattak meg. A szöveg lehetett angol, magyar, a forma lehetett teljes zenekar vagy one man show egyaránt.

A zsűrit négy kulturális és zenei személyiség alkotta: Andrásik Remo, a Hangszeresek Országos Szövetségének (Hanosz) főtitkára, F. Tóth Benedek, kulturális újságíró, László G. Gerzson, a Music Channel zenei és programigazgatója, valamint Warnusz Zsuzsa, Artisjus-díjas zenepedagógus, zenész. A versenyzők a fellépést követően egyenként kaptak kritikát a zsűritagoktól, hol pozitív, hol építő jelleggel. Érdekes volt látni ennek a hatását, hisz volt olyan banda, amelyik még a szezon elején, január környékén indult megmérettetni magát másik helyszíneken az Öröm a zene! programon belül. Az akkor kapott kritikák mentén fejlődött tovább, majd most, fél évvel később, már profi produkcióként tért vissza.

Ennek a fejlődésnek a mezsgyéjén járt a Fülesbagoly nyertese is, mely banda a verseny fordulóin át fejlesztette fel magát az első helyig. A versenyszellemet mégis az mutatja legjobban, hogy a zsűritagok ez alkalommal megtörték a szabályokat, mert egy nyertes helyett a teljes dobogós rangsort továbbirányították a budapesti nagy döntőre.

Az első helyet a HERSELF nevű formáció vitte el

Ők a továbbjutás mellett a jövő évi FEZEN Fesztiválon is felléphetnek. A banda indie rockot játszott, erős dallamtapadás és slágeresség jellemezte a srácokat. Az Öröm a zene! program vezető alakja, Andrásik Remo külön kiemelte véleményében, hogy örül, amiért a csapat nem adta fel, megfogadta a tanácsokat, fejlesztette magát, és az évad végére ezáltal be is ért a produkció.

F. Tóth Benedek, az Index főszerkesztő-helyettese, kulturális újságíró elmondta a koncert utáni kritikájában, hogy nagyon fontos, hogy a magyar előadók énekeljenek magyar nyelven is, mégis a formáció egyik dala, amelyet angolul adtak elő, sokkal önazonosabb és erősebb hangulatot jelenített meg a színpadon, mint bármi más.

A második helyezett, a Crescendo Selecta

Ők sem panaszkodhattak, hiszen elhozták a legjobb énekesnőnek (Kovács Aliz) járó különdíjat, valamint a legtehetségesebb zenésznek járó Újfalusi Gábor Díjat, melyet Karsai Dániel, a csapat dobosa tehetett zsebre. A jazzes elemekkel díszített, populáris elemekkel megspékelt csapatról Warnusz Zsuzsa és László G. Gerzson egyaránt elmondta kritikájában, hogy egy zeneileg erősen kiforrott produkcióval érkeztek, de ami igazán különleges, az az elemi erő, amellyel a színpadra léptek, és az a műsor, amit lenyomtak.

Ők valóban szórakoztatni jöttek a közönséget, még a versenykörnyezet sem szegte ebben kedvük. Az előadás után a konferanszié az énekesnő, Kovács Aliz színpadi jelenlétét

az Irie Maffia legendás énekesnőjéhez, Senához hasonlította, nem véletlenül.

A harmadik helyezett Heavy Brainsből került ki a nap legjobb férfi énekese (Dávid Balázs), a legjobb dalszövegért pedig a 4Bards nevű formációt díjazták. A zsűri által, zeneileg kiemelten elismert Flowʍolꓞ kkét különdíjjal lehetett gazdagabb. Utóbbi érdekessége, hogy a csapat egy másik előadó visszamondásának hála került a döntőbe, mégsem spórolt az energián.

Bár a zenekarok nevei nem ismerősek még a nagyközönségnek, a bennük lévő potenciál vitathatatlan, idővel pedig remélhetőleg széles körökben is hallgatottá válnak majd. Az idei Fülesbagoly három állomásából a debreceni körben A Flirt, még Budapesten a Mehringer juthatott be az októberi nagy döntőbe, mégis Martonvásár volt az, ahol a legnagyobb energiák megszülettek, ennek pedig három továbbjutó lett az eredménye.

Az Öröm a zene! végső összecsapása borzasztóan izgalmasnak ígérkezik. Hogy a kétnapos, októberi versenyen ki kerül ki abszolút győztesen, az még nagy kérdés.

(Borítókép: Andrási Ingrid)