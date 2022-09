Háborús időben sikerült egyensúlyt teremteni

A 34 éves Andrej Danilov kapta a 30 ezer eurós első díjat és a közönségdíjat is a Zeneakadémia ötödik Marton Éva Nemzetközi Énekversenyének döntőjén. Marton Éva a fellépések után elmondott beszédében elmondta: rendkívüli körülmények között vagyunk, egy háborúval a szomszédunkban, de ebben a megzavart világban egyensúlyt és harmóniát sikerült teremteni ezen a versenyen.

A Zeneakadémia Nagytermében megtartott döntőn a versenyzők két fordulóban adtak elő egy-egy áriát a Magyar Állami Operaház Zenekara kíséretével, Kocsár Balázs főzeneigazgató vezényletével, emellett minden énekes kisfilmen is bemutatkozott a nézőknek, akik a kiosztott szavazólapokon voksolhattak kedvencükre.

Rendkívüli hangok döntője volt, csodákat hallhattunk

– értékelte a versenyt Marton Éva a fellépések után elmondott beszédében. Arról is szólt, hogy rendkívüli körülmények között vagyunk, egy háborúval a szomszédunkban, de ebben a megzavart világban egyensúlyt és harmóniát sikerült teremteni ezen a versenyen. Az esemény végeztével köszönetét fejezte ki a szervező Zeneakadémiának a megvalósításhoz.

Orosz énekes nyert

Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora a döntőt felvezető beszédében úgy fogalmazott: Marton Éva pályafutása és ma már ez a verseny is példa rá, hogy ha a tehetség elhivatottsággal és kitartással párosul, az a világot tudja megváltoztatni: új utakat nyit az operaéneklés művészetében, majd a tanításban és a kiemelkedő ifjú tehetségek pályára állításában is.

A tehetséggondozás feladata pedig éppen abban rejlik, hogy a kiemelkedő teljesítményre hivatottakat úgy segítsük, hogy képességeik kiválósággá, értékességük lenyűgöző alkotó energiává nemesedjen

– tette hozzá. Hangsúlyozta: a jelentős tapasztalatú zsűritagok folyamatos visszajelzései szerint a Marton-verseny szervezése és lebonyolítása felülmúlja más, nagyobb múltú megmérettetésekét.

A 30 ezer euróval járó első díjat és a közönségdíjat is elnyerő Andrej Danilov orosz tenor a döntőben Offenbach Hoffmann meséi, illetve Richard Strauss A rózsalovag című operáiból énekelt egy-egy áriát. Az énekes a Szibériai Jogi, Közgazdasági és Menedzsment Egyetem Művészeti Intézetében operaénekesként diplomázott, eddigi pályafutása során többek közt a moszkvai Kolobov Novaja Operaházban, a valenciai Palau de les Arts Reina Sofíában és a Cottbusi Állami Operaházban is fellépett, majd a berlini Deutsche Oper társulatának tagja lett, és több versenyen is díjakat nyert.

Tekintélyes zsűri

Alekszej Kulagin, a 20 ezer euró pénzjutalommal járó második díjat elnyerő orosz basszus a Jolánta című Csajkovszkij-operából és Verdi Ernanijából adott elő egy-egy részletet. Az 1994-ben született énekes 2019-ben diplomázott a Szentpétervári Rimszkij-Korszakov Állami Konzervatóriumban.

A 10 ezer eurós jutalommal járó harmadik díjat megszerző Jeong Inho koreai basszus Verdi Macbeth-jéből és A sevillai borbély című Rossini-operából adott elő áriákat. Az 1991-es születésű énekes 2017-ben szerzett alapdiplomát a Szöuli Nemzeti Egyetem Zeneművészeti Karán, jelenleg az intézmény Doktori Iskolájába jár, és a Koreai Nemzeti Opera szakmai kurzusát végzi.

A zsűriben Marton Éva elnökölt, mellette a nemzetközi operaélet kulcsszereplői foglaltak helyet: Miguel Lerín, az európai operaélet egyik legbefolyásosabb menedzsere, Peter Mario Katona, a londoni Royal Opera House casting directora, Anatoli Goussev operaénekes, a La Scuola Musicale in Foro Buonaparte di Milano professzora, Vittorio Terranova operaénekes és tanár, Dmitrij Vdovin operaénekes, a Bolsoj Színház Fiatal Művészek Programjának alapító művészeti vezetője, a világ számos neves operastúdiójának vendégtanára, illetve magyar részről Meláth Andrea, a Zeneakadémia Ének Tanszékének vezetője és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója