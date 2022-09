Mi vár ránk egy még inkább digitalizált jövőben?

Elindultak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) első, teljes egészében angol nyelvű mesterképzései, a Photography MA és az Interaction Design MA. Utóbbi szakterület egyedülálló az egyetem és a közép-kelet-európai régió számára is.

A szakok indulását a MOME többek közt egy zárt körű eseményen ünnepelte meg a budapesti Lumen kávézóban. A partneri kapcsolatok építése céljából több magyar és nemzetközi vállalat és startup is a meghívottak között volt. A szakvezetők, Fogarasy Tamás és Kudász Gábor Arion köszöntője mellett Craig Johnson, az egyetem startupműhelyének vezetője, valamint Lasma Ivaska, az Innovációs Központ vezetője tartott rövid előadást.

Interaction Design szak

Az Interaction Design képzésen a hallgatók a legfrissebb technológiák felhasználásával gyakorolják az innovatív digitális szolgáltatások tervezését, és a design eszközeivel kutatják, hogy mi vár társadalmunkra egy még jelentősebben digitalizált jövőben. Feladatuk, hogy kísérletezzenek emergens technológiákkal, kiterjesztett valósággal, mesterséges intelligenciával és a IoT-okoseszközökkel. A számos vállalati együttműködéssel megvalósuló képzésben vezető hazai és nemzetközi cégek szakemberei vállalnak konzultációs és oktatói szerepet.

A szak vezetőinek célkitűzése, hogy a felhasználói élménytervezés (UX) hiányterületén tudatos és reziliens szakértőket képezzenek, akik állandóan változó környezetben, új kihívásokhoz igazodva mind a hazai, mind a nemzetközi szcénában magabiztosan megállják a helyüket.

Photography szak

A közel 40 éves múltra visszatekintő fotográfus mesterképzés idén szeptembertől szintén angol nyelvre vált át. A MOME Campuson a hallgatók a régió egyik legkorszerűbb technikai háttérrel rendelkező egyetemén tanulhatnak. A MOME Photography szak küldetésének tekinti, hogy társadalmi problémákra érzékeny, véleményformáló alkotókat képezzen, akik nemzetközileg konvertibilis szakmai tudással lépnek ki a művészeti színtérre, egyúttal a képzés lehetőséget nyújt a hazai és a közép- és kelet-európai régió fotográfiai látásmódját és hagyományait megismerni vágyó, külföldi jelentkező leendő fotóművészek és kutatók számára.

Az itt végzők Magyarországon és Európában is elismert oktatók támogatásával olyan, magas szintű autonómiával rendelkező alkotókká válhatnak, akik érzékenyen és progresszíven reagálnak a világ lokális és globális jelenségeire.

A számos szakmai partnerrel és kulturális intézménnyel együttműködő szak már a képzés során hangsúlyt fektet arra, hogy a hallgatók nemzetközi és hazai pályázatokon és vásárokon, nemzetközi fesztiválokon vehessenek részt.

A mesterképzések ára térségi összehasonlításban magasnak számít, ugyanakkor a legkiválóbb közép-európai jelentkezőket külön ösztöndíjprogram várja. Az angol szakok természetesen a magyar hallgatóknak is elérhetők a megszokott, akár a tanulmányaik teljes költségét fedező állami finanszírozással.

Modellt vált a MOME

A 142 éves Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 2020 augusztusa óta alapítványi formában működik. A modellváltás részeként a MOME megalkotta hosszú távú stratégiáját, megújította kutatás-fejlesztési tevékenységét, elindította az egyetem belső folyamatainak digitalizációját, és hozzáfogott a képzés korszerűsítéséhez is. A hagyományosan magas színvonalú művészeti és designoktatáson túl 2022-től a MOME minden alapszakos hallgatója számára bevezeti a vállalkozói képzést, és elindítja első – a fentiekben tárgyalt – angol nyelvű mesterszakjait is. 2021-ben a MOME költségvetése közel négyszeresére nőtt, és az alapítvány döntött a magyar felsőoktatás történetének legnagyobb arányú oktatói béremeléséről is.

